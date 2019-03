TRENING: Sotirios Papagiannopoulos (i midten) og Jimmy Durmaz (til høyre) og og de andre svenske spillerne sjekket Ullevaal-matta mandag kveld. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Svenskene ikke fornøyd med Ullevaal-matta: – Verre enn jeg trodde

ULLEVAAL (VG) Sverige er ikke fornøyd med Ullevaal-matta og frykter at tirsdagens EM-kvalifisering derfor blir mer fysisk.

Mikael Lustig er klar på at den er langt dårligere enn Friends Arena i Stockholm.

– Banen er dårlig. Det er veldig mye sand. Vi lurer på hvordan den kommer til å se ut etter fem eller ti minutter. Hvordan ballen kommer til å stusse, sier den tidligere Rosenborg-spilleren om Ullevaal.

– Men jeg er født i Sverige og har spilt i Norge, og jeg vet at det har vært en tøff vinter. De har sikkert gjort sitt beste for å få den bra. Vi skal ikke stå her og skylde på banen etterpå, sa Lustig.

– Banen er ikke helt optimal, kan man si, fastslo lagkapteinen Andreas Granqvist på mandagens Sverige-pressekonferanse på landskamparenaen – rett etter at laget hadde trent en time og et kvarter.

– Det var verre enn forventet. Særlig sentralt var det mye sand. Det kan bli et matchbilde ut fra forholdene, sa Sverige-kapteinen.

– Det kan bli rette og enkle baller (på grunn av baneforholdene), mente Helsingborg-spilleren.

På spørsmål om det var et «føre» som passer Lars Lagerbäck bedre enn Sverige-sjef Janne Andersson, svarte «Granen»:

– Jeg vet ikke ... Norge er mer spillende enn for noen år siden. De er ikke så direkte som for noen år siden, sa Granqvist, som innrømmet at det ville være «skönt» å slå treneren som tok han inn på det svenske landslaget i sin tid.

Og Janne Andersson var kritisk til baneforholdene på Ullevaal:

– Vi har kjent litt på underlaget. Det er litt løsere ... Derfor kan det bli en mer fysisk kamp.

På spørsmål om hvem som er storebror og lillebror av Sverige og Norge, svarte den svenske landslagssjefen smilende:

– Historisk har vel Sverige vært bedre, men Norge har kommet de senere årene. Jeg tror Norge kommer til å klatre videre. Jeg ser oss ikke som storebror og lillebror. Spiller for spiller er det ganske jevnt.

– Det er spesielt og morsomt å spille mot Norge og Danmark. Norge vil til enhver pris vinne mot oss. Disse matchene betyr litt ekstra. Men vi er fast bestemt på å vinne, sa kaptein Granqvist.

Sverige har altså mistet Emil Forsberg, som har dratt tilbake til sitt Leipzig. Landslagssjefen hevdet mandag at det fortsatt er helt uklart om Albin Ekdal og Mikael Lustig blir klare til Ullevaal-matchen tirsdag kveld.

Der er det utsolgt. Mer enn 26 000 tilskuere er ventet.

25.03.19 18:48 Oppdatert: 25.03.19 19:24