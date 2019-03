PÅ SCENEN: Kjetil Rekdal på scenen i Kick, sammen med Bernt Hulsker, Jamel Rake og Jon Martin Henriksen. Foto: Joakim Skogvold / VG

Rekdal på scenen etter Start-saken: - Aldri hatt en lignende dag

KRISTIANSAND/OSLO (VG) Til tross for at han ble frigjort fra sine oppgaver i Start i formiddag, stilte Kjetil Rekdal opp på livepodkast med VG - og åpnet opp om kaoset rundt ham.

Jens Friberg

Joakim Skogvold

les også Bakgrunn: Overrasket Rekdal fratatt treneransvaret i Start etter misnøye

– Jeg har aldri hatt en lignende dag i mitt liv, men det er lite jeg får gjort med det når jeg sitter her. Jeg fikk ikke noe forvarsel om noe som helst. Da var det bare å snu i døra og kjøre hjem etter møtet, men det er fryktelig vanskelig å prate om det, sier Rekdal på scenen.

Kjetil Rekdal er til stede på en liveopptreden i regi av VGs Foppall-podcast i Kristiansand - mindre enn et halvt døgn etter at Kristiansand-klubben fritok han fra sine oppgaver som Start-trener grunnet en «personalsak». 50-åringen var klokkeklar på at det ikke var aktuelt å avlyse podkasten, tross omstendighetene.

19.30 ankom han utestedet Kick i Kristiansand, to timer senere entret han scenen til stor applaus og lyden av The Beatles-sangen «Yesterday».

– Jeg trodde jeg skulle få denne applausen etter å ha slått Aalesund (i serieåpningen lørdag), spøkte Rekdal.

Foppall-podcasten: Kjetil Rekdal kvelden før kaoset

På scenen åpner han opp om hva han kunne gjort annerledes («ja, vi rykka jo ned, da»), og sier han er frustrert over situasjonen.

– Jeg har rett og slett ikke peiling på hva det (personalsaken) er for noe. Jeg har fortsatt arbeidskontrakt med Start, og jeg er ikke ferdig med Start, sier han til jubel fra salen.

Han sier at situasjonen blir ytterligere forverret av at det er barn, kone og foreldre inne i bildet.

– De er på ferie i Frankrike, ble litt lei seg og lurer på hva eldstesønnen på 50 år har funnet på, sier Rekdal selvironisk.

Før showet gjentok han beskjeden fra de to pressemeldingene han sendte ut i kjølvannet av torsdagens dramatikk.

– Jeg er sjokkert og overrasket, det er ganske tydelig. Hva som skjer, vet jeg ikke. Jeg har en gyldig arbeidskontrakt, som fortsatt gjelder, sier Rekdal til VG.

les også Rekdal har engasjert advokat

– Når fikk du beskjeden?

– På et møte i dag tidlig, sier fjorårets vinner av «Kniksens hederspris» før live-showet.

Rekdal har engasjert advokat Erik Flågan, og retter skarp kritikk mot Starts håndtering av saken. Han beskriver i en pressemelding at «klubbens såkalte «personalsak» kommer som lyn fra klar himmel», og mener han ikke vet hva den inneholder.

Avgjørelsen om å frita Rekdal fra sine oppgaver kom mindre to døgn før Starts OBOS-ligaen-åpning hjemme mot opprykksrival Aalesund.

