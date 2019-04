ELDST OG YNGST: Rosenborg hadde Eliteseriens eldste ellever i annen serierunde. Stabæk var yngst. Foto: Bjørn S. Delebekk

RBK får «gamlis»-kritikk: – Snittalderen vår må ned

BEKKESTUA (VG) Rosenborg har for øyeblikket Eliteseriens eldste ellever og får kritikk for å ha gjort en for dårlig jobb på overgangsmarkedet.

Søndagens motstander er pur unge Stabæk, som hadde en snittalder på 22,9 år i elleveren mot Molde i forrige serierunde. Rosenborgs utvalgte mot Odd var 28,5 år i snitt, og siden mandagens Lerkendal-nedtur har Tore Reginiussen fylt 33 år (gratulerer, forresten!).

– 28,5 i snittalder er høyt, og det må ned. Men jeg sier ikke at de vi har ikke er sultne. Det er en grunn til at de er her. De har mye erfaring og det handler også om kontinuitet. Skal man få et balansert bilde av situasjonen, kreves det at man tegner et mye større bilde. Rosenborgs ambisjoner og forutsetninger handler om å rekruttere ferdigheter for å prestere, sier Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye til VG.

TV 2 presenterte tidligere i uken en oversikt over snittalderen til alle lagene i Eliteseriens annen runde. Kanalens ekspert Jesper Mathisen var kritisk til RBK.

– Flere spillere i elleveren har hatt sine beste år og er på vei ned. Nå ser vi også resultatene av en dårlig jobb på overgangsmarkedet de siste årene, sier Mathisen til egen TV-kanal.

VIL HA FLERE TRØNDERE: Stig Inge Bjørnebye før Rosenborg-Stabæk på Lerkendal Stadion Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

– Målt på resultater

Bjørnebye, som jobber med spillerkjøp- og salg i RBK, mener det blir for enkelt «å sitte et sted å fable om høy snittalder».

– En spillertropp skal gjenskape resultater og det er det vi blir målt på. Men vi må bli flinkere til å få frem egne, lokale talenter. Det jobbes det med, sier Bjørnebye og legger til at endringer må skje gradvis.

Han peker også på Rosenborgs uttelling de fire siste årene: Fire seriemesterskap, tre cupmesterskap og tre deltagelser i Europa League.

les også Koteng om RBK-nedturen: - Tar tid å heve nivået

Adresseavisen presenterte denne måneden en oversikt over 30 spillerkjøp og 21 salg siden Bjørnebye tiltrådte som sportslig leder i mars 2015. Bjørnebye pekte da på at RBK har tjent 30 millioner på spillerlogistikk siden 2015.

– Malmö, AIK, FC Midtjylland og FC København henter fra en annen hylle enn Rosenborg for tiden. Dessuten blir troppsverdien i RBK lavere og lavere sammenlignet med de klubbene de ønsker å konkurrere med. RBK må gå en runde og se på hva er det man ønsker, sa ekspert Joacim Jonsson til Adressa.

Ola Brynhildsen, én av tre 19-åringer som startet forrige kamp for Stabæk, tror det kan være gunstig å møte et Rosenborg-lag som har fått en trøblete sesongstart.

– De er stresset og må bevise noe, og da kan vi dra nytte av det, sier Brynhildsen, som mener aldersforskjellen mellom lagene har lite å bety. Samlet har RBK-elleveren rundt 60 år mer erfaring enn Stabæk-gjengen.

– Rutine betyr mer enn alder, og de fleste av oss spilte mye i fjor og har fått litt av den rutinen. Det er ikke det som skal bli avgjørende på søndag, sier Brynhildsen, som har spilt sammen med Emil Bohinen, Hugo Vetlesen og Tobias Børkeeiet siden 14-årsalderen.

– Det er strategien vår: Å få frem unge spillere, la dem spille førstelagsfotball og utvikle dem gjennom et A-lag. De har mye erfaring allerede. Gjennom Stabæk-akademiet spiller de 40-50 internasjonale kamper før de når et A-lag. Samtidig som de flest er på ungdomslandslag på Norge. Selv med lav snittalder, så er det masse erfaring på disse gutta, sier sportslig leder Inge André Olsen.

les også Bendtner om sin egen form: – Jeg føler meg bra

FAKTA:

Rosenborgs ellever mot Odd:

Hansen 29

Hedenstad 27

Reginiussen 32

Hovland 30

Meling 24

Jensen 31

Konradsen 28

De Lanlay 26

Helland 29

Åsen 27

Søderlund 31

Snittalder: 28,5

Stabæks ellever mot Molde:

Sandberg 28

Hernandez 21

Strømnes 32

Hanche-Olsen 22

Vihmann 23

Kassi 24

Børkeeiet 19

Vetlesen 19

Bohinen 20

Brynhildsen 19

Boli 25

Snitt: 22,9

Publisert: 14.04.19 kl. 13:01