Norge versting på tilskuer-nedgang

En sammenligning av tilskuerutviklingen siden 2003 i 26 ulike ligaer er lite lystelig lesning for norsk fotball.

Oppdatert nå nettopp







Bare gresk ligafotball har hatt en verre utvikling, ifølge undersøkelsen foretatt av det anerkjente CIES Football Observatory.

Tilskuertallet i Norge har stupt med hele 29 prosent i denne perioden, viser undersøkelsen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Den viser også at Norge er nummer 28 når det gjelder snitt tilskuertall i ligaen 2013–2018. Det er klart dårligere enn Sverige (20), men noe bedre enn Danmark (31).

les også Mot fulle tribuner på Marienlyst under «Ælv Classico»

– Først og fremst må denne rapporten tas på alvor, sier Gjert Moldestad, talsmann i Norsk Supporterallianse.

CIES har altså studert utviklingen i tilskuertall fra 2003 til 2018. De har delt opp i femårsperioder. Den historiske analysen viser at drøyt halvparten av ligaene har økning – mens de nordiske ligger dårlig an. Og aller dårligst av de nordiske er Norge.

Nedgangen i norsk fotball er på 29 prosent, mens Hellas er verst med 32 prosent. Sverige (11 prosent), Finland (13 prosent) og Danmark (23 prosent) har også alle nedgang i tilskuertall.

Best utvikling har Polen med 47 prosent økning, mens USA følger med 34 prosent.

les også Bamba senket gamle lagkamerater

– Kanskje var tallene unormalt høye i 2003 til 2008, men det var også en periode norsk fotball hadde en skikkelig boost, sier Moldestad i Norsk Supporterallianse.

– TV 2 som rettighetshaver var veldig flink til å pushe ut norsk fotball. I denne perioden tok også flere lag gullet i Eliteserien. Vi skal ikke kimse av viktigheten for norsk fotballs interesse og oppslutning, det at Eliteserien er spennende og at det er lag fra de største byene som kjemper om gullet.

Moldestad mener det er vanskelig å gi et enkelt svar på hvorfor dette har skjedd:

– Kanskje fordi vi gikk til 16 lag i stedet for 14. At rettighetshaver til Eliteserien ikke er flink nok til å nå ut til folk. At vi spiller fotball til så mange forskjellige tidspunkt. At vi spiller fotball på feil tidspunkter. At vi starter Eliteserien for tidlig. At det er for dyrt for mange. At vi snakker norsk fotball for mye ned. At vi har veldig stort fokus på engelsk fotball her i landet. Tallene fra denne rapporten bør alle i norsk fotball ta på alvor, og sammen må vi gjøre det vi kan for å bedre dem, sier Gjert Moldestad.

les også Rosenborg snudde – holder evaluering for seg selv

De fem store europeiske ligaene har ikke veldig store endringer:

* Bundesliga + 11 %.

* Premier League + 6 %.

* Ligue 1 + 1 %.

* Serie A – 1 %.

* La Liga – 7 %.

Bundesliga styrker dermed sin posisjon som den best besøkte ligaen i Europa (snitt tilskuertall pr. kamp):

* Bundesliga: 43 302.

* Premier League: 36 675.

* La Liga: 27 381.

* Serie A: 22 967.

* Ligue 1: 21 556.

Det er verdt å merke seg at den kinesiske toppserien nå er oppe i et snitt på 22 594.

les også Eurosport-ekspert om Eikrem: – Han ser rundt hjørnet

Det er også – som vanlig – en bundesligaklubb som ligger på topp (snitt tilskuertall pr. hjemmekamp):

1. Borussia Dortmund: 80 230.

2. Manchester United: 75 218.

3. FC Barcelona: 74 876.

4. Bayern München: 73 781.

5. Real Madrid: 69 822.

6. Schalke: 61 328.

7. Arsenal: 59 793.

8. Hamburger SV: 52 349.

9. Stuttgart: 52 012.

10. Atlanta United: 51 547.

Manchester City ligger på 12. plass med 50 864, mens Liverpool har 47 861 på 21. plass.

les også Koteng kjøper stadionnavnet til Trondheims-Ørn – blir «Koteng Arena»

Ikke uventet er Celtic den klubben som bidrar til den største prosentvise andelen av samlet tilskuertall i sin liga (36,5 prosent), fulgt av kroatiske Hajduk Split (33,9) og serbiske Crvena Zvevda (33,4).

Norge har et tilskuertall på gjennomsnittlig 6 632 i perioden 2013–2018, ifølge CIES. I 2018 var snittet imidlertid falt til 5 854 ifølge NFFs tall.

På det meste, i 2007, var tilskuersnitt i den norske eliteserien nesten dobbelt så stort: 10 521. Siden den gang har trenden vært klart nedadgående.

Publisert: 22.04.19 kl. 10:50 Oppdatert: 22.04.19 kl. 11:10