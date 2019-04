Gjertsen om den stygge taklingen: – Jeg tenkte at «det var den sesongen»

Kristiansund-profilen Torgil Gjertsen (27) var lettet over at han kunne sette ned foten uten altfor store smerter da han våknet mandag morgen.

Kristiansund-spilleren var atskillig mer pessimist sekundene etter at han hadde blitt utsatt for en voldsomt takling fra Vålerengas Efraín Juárez i kampen søndag kveld, der Kristiansund til slutt vant 2–0. Hendelsen ble omtalt som «griseri» av TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Hva tenkte du om dommeravgjørelsen?

– Jeg rakk ikke å tenke på det. Jeg tenkte at «det var den sesongen», men det ser mer voldsomt ut enn det er. Det er så mye kraft, og han treffer på stamfoten, sier Gjertsen til VG.

– Gult kort nummer to eller direkte rødt kort?

– Det skal jeg ikke ha noen formening om, sier Kristiansund-spilleren om taklingen du kan se her:

Torgil Gjertsen ble sendt til sykehuset i Kristiansund, der han fikk gode svar på røntgenbildene som ble tatt søndag kveld.

– Jeg ble veldig lettet over at det ikke var brukket noe. Det kan fort bli en stund på sidelinjen likevel, men det er sånt som skjer. På bildene ser vi at det er en overtråkk, så leddbåndene får kjørt seg. Men det er ikke noe avrevet. Vi får satse på at det ikke skal ta altfor lang tid, sier han.

– Da jeg våknet i dag, var jeg litt lettet, for jeg kunne sette ned foten uten å ha noen voldsomme smerter. Jeg ser mer positivt på det i dag, fortsetter han.

Gjertsen melder at «alt er godt» mellom ham og Juárez:

– Vi snakket sammen i garderoben. Det var ikke noe vondt ment fra ham, sa han, og unnskyldte seg, så alt er godt mellom oss.

Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre var aldri i tvil om at Juarez, som hadde gult kort fra før, skulle sendes i dusjen.

– Den var stygg. Det er ingen tvil om at meksikaneren skal være ferdigspilt, sa Myhre om hendelsen. Meksikaneren fikk sitt andre gule kort av dommer Dag Vidar Hafsås.

Espen Auberg, som er leder for den juridiske seksjonen i Norges Fotballforbund, sier at han ennå ikke har mottatt utvisningsrapporten fra dommeren i kampen.

– Avgjørelsen blir tatt av disiplinærutvalget i møte tirsdag, men retningslinjene er at to gule kort gir én kamps karantene.

– Kan det gis hardere straff?

– I prinsippet ja, men retningslinjene er altså én kamp, sier Auberg.

PS: Klubblege i Kristiansund, Per Olav Kvalvåg, opplyser til VG at han foreløpig ikke har noe nytt om Gjertsens skadesituasjon.

Publisert: 08.04.19 kl. 10:35 Oppdatert: 08.04.19 kl. 11:14