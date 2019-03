NEKTET: Kjetil Rekdal ville lede Start mot Aalesund i serieåpningen, men ble nektet av Starts styre. Foto: Jan Kåre Ness/ NTB scanpix

Rekdals advokat: – Han stiller på jobb for å lede laget

KRISTIANSAND/OSLO (VG) Kjetil Rekdal (50) stiller på jobb som trener for Start mot Aalesund i dagens serieåpning. Det fastholder hans advokat Erik Flågan.

Herman Folvik

Bjørn Arne Johannessen

Rekdal ble fratatt rollen som trener for Start av klubbens styre torsdag. Samtidig opprettet de personalsak mot ham. 50-åringen fastholdt imidlertid at han ville møte på lørdagens serieåpning ( OBOS-ligaen ) mot Aalesund (kampstart 15.30). Det understreker han også i timene før avspark ifølge sin advokat.

– Rekdal er en erfaren kampleder, kjent for sine kvaliteter som nettopp det, og er, som vi varslet IK Start i går, vel forberedt til dagens kamp, sier Erik Flågan

Flågan er på plass i Kristiansand for å bistå sin klient. Lørdag går Flågan i en pressemelding til angrep på ledelsen i Kristiansand-klubben.

– IK Start har ikke presentert noe gyldig grunnlag for å nekte Rekdal å gå på jobb. Klubbens fremgangsmåte i denne farsen er under enhver kritikk. Klubbens påstand om at arbeidsgivers styringsrett gir grunn til å nekte Rekdal å utøve sin arbeidsrett, er ikke korrekt. Styringsretten gir ingen rett til å nekte noen å gå på jobb, sier Flågan.

BAKGRUNN: Dette skal være årsaken til konflikten mellom Rekdal og Start.

Det skal fra støtteapparatet rundt Rekdal ha kommet to fulle A4-sider med punkter det er reagert på i fjor høst og i vinter, når det gjelder nettopp Rekdal. Blant annet manglende tilstedeværelse på treningsfeltet.

Klubben avviser i en pressemelding publisert fredag at Kjetil Rekdal skal lede Start mot Aalesund lørdag. Les hele pressemeldingen her.

– Det er ikke formålstjenlig at Rekdal forbereder og leder morgendagens kamp. Det er Joey Hardarson og Andreas Jensen som har hatt de siste og viktigste forberedelsene til kampen, skriver Start i pressemeldingen.

VG har henvendt seg til Christopher Langeland, styreleder i Start En Drøm, og Monica B. Grimstad, styreleder i Start, for en kommentar til Flågans uttalelser, men uten hell foreløpig.

Publisert: 30.03.19 kl. 10:43 Oppdatert: 30.03.19 kl. 11:04