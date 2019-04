Poengrekord for Liverpool - aldri før stått med 79 poeng etter 32 runder

Seks kamper gjenstår for Liverpool i Premier League - men de røde har allerede like mange poeng som de fikk totalt sist det ble ligagull, for 29 år siden. Og aldri har klubben hatt flere poeng enn nå etter 32 seriekamper.

Teoretisk kan faktisk Liverpool få 97 poeng og likevel ikke vinne trofeet, men det er bare hvis Manchester City skulle gå gjennom samtlige for dem syv resterende kamper uten poengtap.

Da Kenny Dalglish ledet Liverpool til gull i 1990 - i det som hadde nydelige det navnet 1. divisjon - hentet de altså bare 79 poeng. Liverpool har allerede nå, på 32 kamper, vunnet flere kamper enn de gjorde på 38 serierunder den gang.

Først og fremst ligger Liverpool an til å få atskillig færre baklengsmål enn i 1989/90. Den gang var det 37 mål i mot, og så mange blir det umulig denne sesongen, som Liverpool foreløpig har bare 19 baklengs på 32 kamper.

Bare fire ganger etter gullet i 1990, har Liverpool hentet mer enn 79 poeng: 80 i 2001/02, 82 i 2005/06, 86 i 2008/09 og 84 i 2013/14. Ingen av dem ga seriemesterskap.

Liverpool Echo skriver at klubben aldri tidligere har hatt så mange poeng som 79 etter 32 kamper.

Fredag kveld møter Liverpool Southampton før de skal konsentrere seg om Champions League-møtet med Porto tirsdag.

Keeper Alisson (26) mener at fraværet av ego’er i Liverpool-garderoben er helt avgjørende for suksessen.

– Det er generelt mye forfengelighet i fotballen. Noen spillere er bare opptatt av seg selv og kan være egoistiske. Det ser jeg ikke noe til i denne klubben. Jeg ser at alle har det samme målet og jobber for å oppnå det, sier målvakten ifølge Liverpool Echo.

Brasilianeren er klar på at Liverpool vil prøve å vinne både Premier League og Champions League, selv om fansen nok er mest opptatt av den hjemlige ligaen.

– Vi kan ikke velge hva vi går for - hvis vi skulle gjøre det, så går vi for begge, sier Alisson ifølge Liverpool Echo.

Liverpool-direktør Mike Gordon tror kanskje at klubben må vinne seks av seks resten av sesongen for å ta gull.

– Det blir veldig tøft. Det er seks lag vi kjemper mot. Det føles godt å være med helt til slutt, men Manchester City blir du ikke kvitt. Vi må vinne hver eneste kamp, og håpe at de snubler, sier Gordon til NBC.

Southampton har vunnet tre av fire siste ligakamper, og har slik skaffet seg et pusterom på fem poeng til nedrykksstreken. Det ene nederlaget nylig var et knepent 2–3-bortetap for Man.Utd.

Liverpool kan gjenerobre tetplassen med seier på fredag. Hver ligamatch er viktig i den spennende tetduellen med Manchester City, som har ett poeng mer. Morgendagens gjester har bokført 11 strake ligakamper uten tap (7–4–0).

Men det er i hjemmekampene Anfield-klubben imponerer oss. Borteoppgjørene er mer av et slit, noe 2–3–1-form på seks seneste vitner om (liga). Liverpool har ikke vunnet borte med mer enn ett måls margin siden rett før jul.

Med tanke på det pluss at Southampton har mye å spille for i bunnstriden, og viser en godkjent flyt kjører vi et enkelt bortespill til 1,40 i odds. Spillestopp er fredag kl. 20.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 04.04.19 kl. 15:23 Oppdatert: 04.04.19 kl. 16:01

