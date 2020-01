POPULÆR: Erling Braut Haaland tar seg her tid til bilder sammen med Dortmund-fansen etter en trening denne uken. Foto: Elmar Kremser

Mener Haaland tilfører Dortmund noe unikt: – Tyskerne ble forbløffet

DORTMUND (VG) Tyske fotballjournalister ser på Erling Braut Haaland (19) som skapt for Borussia Dortmund. Noen hevder også at nordmannen har hevet Bundesliga som merkevare med sin ankomst.

– Tyskerne ble forbløffet over prestasjonen hans sist helg. Det var en utrolig debut, sier Sven Westerschulze til VG.

Han dekker Borussia Dortmund for Europas største avis, tyske Bild. Westerschulze klarer knapt å holde superlativene tilbake i omtalen av Haaland etter jærbuens tremålsshow mot Augsburg.

Fredag klokken 20.30 starter Haaland trolig sin første Dortmund-kamp i oppgjøret mot Köln foran rundt 81.300 supportere hjemme på Signal Iduna Park – og forventningene er enorme.

FEIRET: Roman Bürki, Giovanni Reyna, Erling Braut Haaland og Manuel Akanji jublet sammen med resten av laget foran supporterne etter seieren mot Augsburg forrige lørdag. Foto: THOMAS KIENZLE, AFP

Har noe Dortmund manglet

Ifølge Westerschulze skyldes det ikke bare hat tricket til den norske 19-åringen, men også hans utstråling.

– Haaland brakte med seg en kamplyst og en vinnervilje som man egentlig ikke kan forvente av en 19 år gammel «gutt», sier Bild-reporteren.

Etter hver av scoringene mot Augsburg kikket Haaland opp mot svingen hvor Dortmunds gulkledde supportere gikk nærmest amok av glede. På banen viste han en glede, energi og vilje som fansen er kjent for å elske.

Ifølge kjennere av tysk fotball og Dortmund spesielt, har spillere med Haalands personlighet vært en mangelvare hos «die Schwarzgelben» tidligere denne sesongen.

For selv om offensive typer som kaptein Marco Reus, engelske Jadon Sancho og belgiske Thorgan Hazard er glitrende fotballspillere, mener flere at laget har manglet råskapen Haaland representerer.

Hummels håp

Det bidrar til at Haaland sannsynligvis vil få en helt spesiell velkomst når han entrer gressmatten på sin nye, massive hjemmearena til kamp for første gang fredag kveld.

– Jeg håper at vi spiller så bra at fansen blir gærne slik at han får et godt førsteinntrykk av stadionet og atmosfæren, som vi vanligvis har på hjemmekampene våre. Det er opp til oss, sa Hummels til VG i dette intervjuet sist lørdag:

Christoph Leischeitz jobber for Der Spiegel, som er Europas største magasin av sitt slag. Han var til stede i Augsburg sist lørdag og fulgte Haalands første Dortmund-opptreden fra tribuneplass.

Nå beskriver Leischeitz opplevelsen som nærmest surrealistisk. Han mener Haaland allerede har styrket Bundesliga som merkevare med sitt nærvær.

– Det er to dimensjoner ved denne historien. På lørdag handlet det om en følelse av å bli overveldet. Prestasjonen hans overbeviste samtidig mange om at han er en stor attraksjon for hele Bundesliga og dens merkevare, sier Leischeitz til VG.

– Alle var bergtatt

Også han trekker frem væremåten til Haaland.

– Han viste ingen tegn til nervøsitet eller nøling. Jeg tror virkelig at han kan bli en ledestjerne for denne Dortmund-troppen, noe jeg også skrev etter lørdagens kamp, sier Der Spiegl-journalisten.

Dirk Krampe er sportsredaktør for regionsavisen Ruhr Nachrichten. Han betegner reaksjonene i Fotball-Tyskland på følgende måte:

– Alle var bergtatt, henrykte og entusiastiske, sier Krampe til VG.

Nå er han spent på å se hva Haaland kan få til i sin første kamp på storslagne Signal Iduna Park. Det vil også mer enn 81.000 andre tilskuere være.

Avspark er klokken 20.30. Oppgjøret vises på Viasport 1.

Publisert: 23.01.20 kl. 20:29

