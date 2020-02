BEDRE DAGER: John Hou Sæter, eller Hou Yongyong som han kalles i Kina, jubler etter en scoring mot Tianjin Tianhai i september i fjor. Foto: Imaginechina / Sipa USA

Kina-proffen John Hou Sæter: Corona-viruset gjev utsett seriestart

John Hou Sæter (22) og dei andre spelarane i den kinesiske superligaen veit ikkje når dei kan starte fotballsesongen etter utbrotet av Corona-viruset.

Serien skulle etter planen sparkast i gong 22. februar, men er utsett på ubestemt tid grunna utbrotet av Corona-viruset. Ein av spelarane som har førebudd seg til ny sesong, er John Hou Sæter. Han spelar for den kinesiske Beijing Sinobo Guoan FC. Laget kom på andreplass i fjorårets serie.

– Me veit endå ikkje når sesongen startar, eg trur dei vurderer situasjonen fortløpande, seier den tidlegare Rosenborg- og Stabæk-spelaren.

Måtte flytte treningsleir

Hou Sæter oppheld seg for tida i Sør-Korea, der førebur han og laget seg til kamp mot FC Seoul 11. februar i den asiatiske versjonen av Champions League. Kampen skulle eigentleg blitt spela på heimebane, men grunna Corona-viruset vart kampen flytta. Dei siste førebuingane skulle også skje på heimebane, men måtte også flyttast.

FRÅ TIDA I NOREG: Tidlegare Stabæk-spelar John Hou Sæter (til venstre) i duell med Strømsgodsets Kristoffer Tokstad under Eliteseriekamp i 2017. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Corona-viruset Info henta frå NTB 3. februar 2020: I Kina har over 17.200 menneske fått påvist smitte. 361 er døde, dei aller fleste i Hubei-provinsen.

Utanfor Kina er det registrert rundt 100 smittetilfelle og eit dødsfall på Filippinene.

Viruset er påvist i følgande land i Asia: Thailand, Singapore, Japan, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea, Vietnam, India, Filippinene, Kambodsja, Sri Lanka, Nepal og De forente arabiske emirater.

I Europa: Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Spania (Kanariøyene) og Russland.

Øvrige land: USA, Canada og Australia.

No veit dei ikkje kva som skjer eller når dei kan reise tilbake til Kina. Beijing-spelaren seier dei gjerne vil spele kampar, men har forståing for at sesongstarten er utsett.

– Det er kanskje ikkje det luraste å ha 50.000 på tribunane om det er smittefare, seier Sæter.

No blir dei mest sannsynleg i Sør-Korea fram til neste Champions League-kamp som spelast i Thailand 18. februar. Derifrå reiser dei vidare til Australia, der den tredje Champions League kampen ventar 3. mars.

Annleis stemning i Kina

Han fortel at stemninga i Kina er annleis enn vanleg.

– Eg var i Kina for å feire kinesisk nyttår, då merka ein at det var mykje mindre folk ute. Folk tek dette veldig seriøst og høyrer etter det som myndigheitene seier. Så all ære til folket som følger det som vert sagt, rosar Hou Sæter.

Sjølv er han ikkje redd, men seier at han og spelarane har fått beskjed ha god handhygiene og halde seg vekk frå store folkemengder. Dei prøvar å halde motivasjonen oppe i laget.

– Det er ikkje så mykje me kan gjere. Me prøvar å halde fokus på det me kan gjere noko med, slik som å få lagt ned god trening og halde fokus.

Andre arrangement som har blitt stoppa av Corona-viruset • X-Games er utsett. • Verdenscupen i alpint er avlyst. • OL-kvalifiseringskampane til damelaget til Kina har blitt flytta til Syndney. • Innandørs-VM i friidrett er utsett til neste år. • Sesongstarten i basketball er utsett. • Asiameisterskapet i friidrett er avlyst. • Dei kinesiske vinterleikar er utsett. • Hong Kong Marathon er avlyst.

Kina-proffen har fått ein god start på opphaldet og synes det er moro med ny kultur.

– Det er noko heilt nytt å spele her, det er ein ny kultur og eg synes det er veldig spennande.

Laget har store ambisjonar. Etter fjorårets andreplass i ligaen er det naturleg å sikte seg inn på fyrsteplassen, seier Hou Sæter. Som også meiner det bør vere store moglegheiter for å ta seg vidare frå gruppespelet i Champions League.

Publisert: 04.02.20 kl. 07:11

