LETER ETTER FORMEN: Pål André Helland på Rosenborg-trening i fjor sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Helland vrakes i VGs drømmeellever: – Han ser ikke farlig ut

Fem Rosenborg-spillere får plass på VGs drømmelag av Molde- og RBK-spillere. Men fremover på banen er det syltynt med rosenborgske «go'føtter».

Nå nettopp

Før lørdagens TVNorge-sendte prestisjeoppgjør i Molde har VGs nyervervede fotballeksperter Haakon Lunov og Kai Bardal tatt ut det de mener er den beste elleveren, bestående av spillere fra de to rivalene, i en 4–2–3–1-formasjon:

VGs ELLEVER: André Hansen (Rosenborg) – Vegar Eggen Hedenstad (Rosenborg), Tore Reginiussen (Rosenborg), Martin Bjørnbak (Molde), Birger Meling (Rosenborg) – Etzaz Hussain (Molde), Fredrik Aursnes (Molde) – Eirik Hestad (Molde), Magnus Wolff Eikrem (Molde), Samuel Adegbenro (Rosenborg) – Leke James (Molde).

Se vurderinger av hver enkelt spiller i bunnen av denne saken.

Sterke Rosenborg-navn som Pål André Helland, Kristoffer Zachariassen og Anders Konradsen havner utenfor det gode selskap. Det gjør også Molde-spiss Ohi Omoijuanfo.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

FOTBALLVITERE: VGs fotballeksperter Kai Bardal (t.v.) og Haakon Lunov (t.h.)

– Rosenborg er på omtrent samme nivå som i fjor, og er totalt sett svakere enn Molde. Det er ingenting konkret som tyder på at Rosenborg har blitt bedre, vurderer Kai Bardal før lørdagens derby.

– RBKs håp ligger nok i at Molde sliter med en del skader og at Leke James er suspendert, legger han til.

Helland/Hestad-diskusjon

Han jobbet som RBK-børssetter for Adresseavisen i fjor. I år følger han Eliteserien for VGs forbrukere.

– Helland versus Hestad har vi diskutert mye, røper Haakon Lunov, som i vinter ga seg som assistenttrener i Vålerenga.

les også Sent sommervindu kan gi Børven-trøbbel for Rosenborg

– Haakon slo et slag for Helland, men han er ikke i nærheten av nivået han hadde for noen år siden. Han kan selvsagt komme dit igjen, men nå ser han ikke farlig ut fra glansposisjonen på spissen av sekstenmeteren. Helland er fortsatt en smart spiller med en veldig god venstrefot, men han er ikke livsfarlig når han setter fart, vurderer Bardal.

Høyrekanten tilhører Eirik Hestad, en spiller som er god til mye. Fremover i banen er det nesten total Molde-dominans. Samuel Adegbenro er eneste RBK-spiller som får en offensiv rolle.

– Det er ganske opplagt at Molde er sterkere på midtbanen og fremover. De har to spisser som er bedre enn RBKs beste, og de spiller mye gjennom midtbanen. Rosenborgs folk er der mest for å springe, forklarer Bardal.

– Og i en 4-2-3-1-formasjon ser du for deg et lag som skal ha ballen litt, utdyper han om hvorfor Moldes folk prioriteres foran typer som Anders Konradsen og Marius Lundemo.

Det er høyresiden som ha skapt mest debatt mellom VG-ekspertene.

– Kristoffer Haraldseid hadde han vært bankers som høyreback om han ikke var langtidsskadet. Vi har landet på spillere som er i form nå, eller som har levert på et høyt nivå tidligere, forteller Lunov.

PS! Leke James ble utvist i første runde mot Aalesund, og er suspendert i lørdagens kamp. Han får nøye seg med en plass i VGs ellever.

MOLDE/ROSENBORG (4–2–3–1-formasjon):

Keeper: André Hansen, Rosenborg

Norges beste og mest stabile keeper gjennom de siste sesongene. Ingen grunn til at det ikke skal fortsette.

Høyreback: Vegar Eggen Hedenstad, Rosenborg

Veldig god på siste tredel. Slår gode innlegg, og er viktig på dødballer. En del svakheter lenger tilbake på banen.

Midtstopper: Tore Reginiussen, Rosenborg

Veldig stabil og erfaren. En man vet leverer. Eneste spørsmål er når nedturen starter med tanke på alderen hans (34 år).

Midtstopper: Martin Bjørnbak, Molde

Både en bra fysisk pakke, og rolig med ballen. Flink til å spille fremover.

INNE: Fredrik Aursnes, Martin Bjørnbak og Magnus Wolff Eikrem. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Venstreback: Birger Meling, Rosenborg

God begge veier. Har løpskraft og relasjonelle ferdigheter. En av Eliteseriens beste spillere uansett posisjon.

Sentral midtbane: Etzaz Hussain, Molde

Allsidighet som kler rollen. Moldes dype spillere er mye involvert og spiller ball på et helt annet nivå enn Rosenborgs spillere, men RBKs Marius Lundemo ble sterkt vurdert.

Sentral midtbane: Fredrik Aursnes, Molde

Norges mest involverte spiller. Cirka 2200 pasninger i fjor - mot rundt 1800 for nestemann på lista. Stor spilleforståelse.

Høyre kant: Eirik Hestad, Molde

Veldig god til det han skal gjøre. Tar med seg ballen fremover, kan gå forbi der det er trangt og kan både skyte og «passe».

Offensiv midtbane: Magnus Wolff Eikrem, Molde

Ligaens mest skapende spiller. Fotballintelligent. Helt sentral i Molde, og trolig Eliteseriens beste spiller – i hvert fall i sin rolle.

INNE: Samuel Adegbenro (f.v.), Tore Reginiussen, Vegar Eggen Hedenstad og Birger Meling. Gjermund Åsen (i bakgrunnen) kommer ikke med på VGs drømmelag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Venstre kant: Samuel Adegbenro, Rosenborg

«Hele» fremdriften til RBK. Ekstrem én mot én, kan drible flere i samme slengen. Skaper ubalanse. Holder også internasjonalt.

Spiss: Leke James, Molde

Enestående evne til å komme til sjanser og score mål. Både oppspillspunkt og bakromsspiss. Nærmeste man kommer en komplett spiss i ligaen.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay.

Publisert: 20.06.20 kl. 14:51

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 1 1 0 0 4 – 1 3 3 2 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 3 Brann 1 1 0 0 2 – 1 1 3 3 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 5 Vålerenga 1 1 0 0 1 – 0 1 3 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser