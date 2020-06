KLAR TALE: Abid Raja under mandagens pressemøte på ved operaen i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Raja vil se eliteseriespillerne knele: – Det burde alle kunne gjøre

ÅLESUND/OSLO (VG) Kulturminister Abid Raja (V) håper å se markeringer mot rasisme når Eliteserien starter opp igjen tirsdag.

Nå nettopp

Mandag kalte Raja inn til et pressemøte, der han ba Norges Idrettsforbund om å levere en rapport om rasisme. I et intervju med NTB er Raja tydelig på at han ønsker å se eliteseriespillere knele når serien starter opp tirsdag:

– Det håper jeg kommer til å skje. Og jeg håper at det ikke bare er spillere med visse pigmenter i huden som gjør det. Jeg håper også norske spillere går ned på kne i morgen, sier kulturministeren.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er en markering som sier at man er mot rasisme, og det burde alle kunne gjøre, tilføyer han.

Lars Bohinen er bekymret for skadesituasjonen i AaFK kort tid før Eliteserien sparkes i gang igjen. Foto: Magnus Gamlem / VG

– Min oppfatning er at det aldri har vært et skille. Idrett og politikk har hengt tett sammen i mange, mange år. Det er bare noen forlorne idealister som mener at de to tingene ikke henger sammen. Folk må komme bort fra det, mener AaFK-trener Lars Bohinen.

I det siste har George Floyds dødsfall og demonstrasjoner mot rasisme og politivold tatt over nyhetsbildet. Saken har engasjert en rekke idrettsstjerner som i tur og orden har tatt til motmæle mot rasisme.

– Jeg støtter alle demonstrasjoner mot rasisme og forskjellsbehandling, og jeg synes det er bra at idrettsbevegelsen også støtter opp om det, sier Bohinen.

Oppfordrer til engasjement

I 1995 vakte Bohinen oppsikt da han som norsk landslagsspiller boikottet en privatlandskamp mot Frankrike. Årsaken var landets atomprøvesprenginger i Stillehavet, og flere reagerte på at han som fotballspiller tok et så klart og tydelig standpunkt.

Bohinen oppfordrer egne spillere til å følge i hans fotspor om det er en sak de brenner for.

– Hvis de har sterke meninger og engasjement for en sak – stå opp for det. Vær med og vær aktiv – vær forbilder og foregangsfigurer. Det er kanskje litt for lite av det generelt, men da er vi tilbake til at mange har blitt lurt av at man ikke skal blande idrett og politikk. Dette er en fin anledning til å markere noe som egentlig bare er utelukkende positivt, mener han.

les også Stabæk-spillere om rasisme: – Absurd at antall pigmenter i huden skal ha noe å si

I Bundesliga har flere spillere – deriblant Dortmund-stjernen Jadon Sancho – markert scoringer med hyllester til George Floyd. Slik oppførsel ville vanligvis ført til straff, men Den tyske ligaforeningen har valgt å gjøre unntak for markeringer mot rasisme.

Heller ikke Norges Fotballforbund (NFF) ser ut til å ville straffe de spillerne som ønsker å markere sin støtte til kampen mot rasisme.

– Dette synes jeg vi skal være åpne og inkluderende rundt. Jeg er helt sikker på at våre dommere også vil håndtere dette profesjonelt. Nøkkelen er at aktørene er informert, sier NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, til VG.

Aalesund-profil Niklas Castro har varslet at han vil kunne komme til å markere sin avstand mot rasisme dersom han scorer mot fylkesrival Molde i første serierunde – som sparkes i gang tirsdag.

Frykter skader

– Det er nesten uforsvarlig for vår del å begynne å spille om poeng etter én treningskamp på tre måneder, mener Bohinen, som frykter det tette kampprogrammet vil kunne medføre flere skader.

– Det måtte bli sånn og jeg har forståelse for det, det er ikke det at vi klager. Men jeg er bekymret for den fysiske belastningen på spillerne og på troppen. Hvis du ser på de andre ligaene som har startet opp, som Tyskland og Danmark, så har det vært en ekstrem oppgang i antall muskelskader.

Forrige gang Bohinen satt på trenerbenken med Molde som motstander. Da vant de oransje og blå 4–0. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Blant dem som allerede har gått tapt til skade, er Torbjørn Agdestein. Spissen røk korsbåndet og mister hele sesongen. Moldes Kristoffer Haraldseid led samme skjebne, og flere andre spillere og klubber har fått merke overgangen til en hardere treningshverdag.

– Det er et bevis på at fotballspillere lever på en fysisk grense de også – både når det gjelder treningsmengde og intensitet. For meg er dette en bekreftelse på at den lange julepausen som vi har i Norge ikke er gunstig. Vi skal være glad for at vi har en såpass lang oppkjøring i Norge at vi kan bruke tre måneder på å få spillerne i form. Nå har vi hatt fire uker – det blir noe annet, mener Bohinen.

Bohinen ønsker en erstatter på topp, men er ellers fornøyd med bredden i laget. Han håper også at den nyinnførte regelen om fem bytter per kamp kan bidra til å minske belastningen.

– Det er i hvert fall et forsøk på å gjøre kampprogrammet mer forsvarlig, og det var en helt riktig avgjørelse. Vi må tenke på spillernes ve og vel. Det gir oss større fleksibilitet når programmet blir så tett som nå.

Publisert: 15.06.20 kl. 16:30

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser