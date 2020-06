UTE LENGE: Kristoffer Haraldseid. Foto: Trond Teigen / NTB scanpix

Molde bekrefter: Sesongen ryker for Haraldseid

Molde bekrefter alvorlig skadesmell for høyreback Kristoffer Haraldseid (26).

– Korsbåndskade i kneet. Ute i lang tid, dessverre, opplyser Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG.

Han bekrefter at sesongen ryker for haugalendingen – en av trener Erling Moes absolutt mest betrodde spillere.

– Vi synes det er trist for han og klubben, men er sikre på at «Harald» kommer sterkere tilbake etter dette, sier Stavrum, som sier at den regjerende seriemesteren ikke trenger å gå på «torget».

– Nei. Vi har to gode erstattere som fikser dette, svarer Molde-sjefen på om de nå trenger å kjøpe ny back.

Marcus Holmgren Pedersen og Henry Wingo er aktuelle erstattere for Haraldseid.

Publisert: 12.06.20 kl. 12:43

