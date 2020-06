Bodø/Glimt viste muskler da de snudde til seier: – Dette var fantastisk

STAVANGER (VG) (Viking - Bodø/Glimt 2–4) Even Østensens drømmescoring med hælen var ikke nok for Viking, da Bodø/Glimt scoret tre mål i andre omgang.

Det ble som i forrige sesong (3–4) en målfest da Viking og Bodø/Glimt barket sammen i Stavanger.

Hjemmelaget ledet til pause, men tre scoringer i andre omgang fra gjestene sørget for at tre poeng blir med på flyet hjem til Bodø.

Det endte 4–2 til Bodø/Glimt i seriepremieren.

– Dette var fantastisk. Jeg synes ikke vi var dårlige i første omgang, men i andre omgang sprekker de opp og vi utnytter hullene som kommer, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

– Det var dårlig. Vi blir spilt rundt i store deler av kampen, og faller totalt sammen i andre omgang. Det her er ikke godt nok, sier Viking-spiller Even Østensen.

Men det var som nevnt Viking som hadde et lite overkant i første omgang, og tok ledelsen to ganger.

I comebacket i Viking-drakt ble Veton Berisha den første til å sette ballen i mål på SR-Bank Arena denne sesongen, men heldigvis for Bodø/Glimt ble den vinket av for offside.

Likevel var gjestene advart, uten at de så ut til å ha lært bare minutter senere. Fredrik Torsteinbø fikk gå upresset opp på et hjørnespark, og stanget Viking i ledelsen.

Bodø/Glimt brukte bare seks minutter på å svare. Nysigneringen Kasper Junker spilte Ulrik Saltnes gjennom på flott vis, og alene med keeper gjorde sistnevnte ingen feil.

Like før pause tok Viking tilbake ledelsen på nydelig vis. Adrian Pereira svingte inn et innlegg, retning Even Østensen. Kantspilleren slang opp foten, og sendte ballen i mål med hælen.

– Det gjelder å handle på instinkt. Jeg prøvde bare å flikke den i lengste hjørnet, og det gikk. Det var et fint mål, sier Østensen.

Etter en fartsfylt og underholdende første omgang ledet Viking 2–1.

Men Bodø/Glimt hadde på ingen som helst måtte tenkt å gi seg av den grunn, og drøye ti minutter inn i andre omgang satt utligningen. Zinckernagel fosset frem på kanten, og spilte ballen inn foran mål. Der kom Hauge i full fart, og smalt ballen i mål fra kort hold.

Tolv minutter senere hadde gjestene snudd kampen. Fredrik Bjørkan smalt ballen i tverrliggeren, før debutant Brunstad Fet satte inn returen.

Gjestene ga seg ikke med det, og ti minutter før slutt økte de ledelsen. Etter mye rot i Viking-feltet fikk Zinckernagel satt inn 4–2.

Begge lag hadde noen sjanser til å sørge for en enda større målfest, men det ble med de seks scoringene.

Dermed ble det en drømmestart på sesongen for fjorårets sølvlag.

– Forteller denne kampen at Bodø/Glimt skal være med å kjempe om medalje også denne sesongen?

– Så klart håper vi det. Men vi får ta en kamp om gangen, sier en smilende Patrick Berg.

Søndag får Bodø/Glimt besøk av Haugesund. Viking reiser til Bergen for å spille vestlandsderby mot Brann.

