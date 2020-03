NFF: Norge - Serbia spilles for tomme tribuner

ULLEVAAL (VG) Norges Fotballforbund bekrefter på en pressekonferanse tirsdag at playoff-kampen mellom Norge og Serbia går for tomme tribuner. 27 000 får refundert billettene sine.

– Når Folkehelseinstituttet endrer sine retningslinjer, vil vi selvfølgelig rette oss etter dette. Helsen til de 27 000 som skulle møte opp er viktigst, sier Gro Tvedt Andersen fra NFF.

Dermed bekrefter Andersen at EM-playoff-kampen mellom Norge og Serbia 26. mars vil gå for tomme tribuner. NFF har i det lengste forsøkt å holde tribunene åpne, men tirsdag endret FHI sine råd om arrangementer med mer enn 500 deltakere.

– Alle som har kjøpt billetter, vil få refundert disse, sier Tvedt Andersen.

Hun sier videre at dette også kan komme til å påvirke starten av Eliteserien, Toppserien og i NM. Også junior-NM på ski er avlyst, sier Skiforbundets Øistein Lunde.

– Det er det eneste fornuftige å gjøre, sånn som situasjonen er blitt, og det tror jeg også spillerne er enige i. Fotball er morsomt, men ikke så viktig i den store sammenheng. Da er det ikke verdt risikoen, sier TV 2s landslagskommentator Jesper Mathisen.

Den siste uken har vært preget av avlysninger og dramatiske tiltak i viktige institusjoner i norsk idrett. Holmenkollen-helgen gikk uten tilskuere, og tirsdag kom meldingen om at det tradisjonsrike Birkebeinerrennet er avlyst.

– Dette er en alvorlig situasjon, som NIF som en samfunnsaktør retter oss etter. Da var det en selvfølge at vi også skulle rette oss etter dette, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.

De nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet er tydelige: Arrangementer med over 500 deltakere på avlyses, utsettes eller spilles for tomme tribuner.

Hockeyforbundet har tidligere denne uken utsatt sluttspillet av GET-ligaen, men generalsekretær Ottar Eide sier nå at de må se på situasjonen på nytt.

– Dette kommer til å ramme norsk idrett hardt og bredt, og de økonomiske situasjonene kommer til å bli store, sier VG-kommentator Leif Welhaven.

Kvalevåg sier at fokuset til idretten er å følge FHIs retningslinjer, og at de økonomiske situasjonene vil bli håndtert senere. Samtidig bekrefter hun at det er dialog med myndighetene angående å dekke inn de økonomiske tapene.

NFF, Norges Skiforbund (NSF), Norges Hockeyforbund (NHF) og Norges Håndballforbund (NHF) var alle til stede på pressekonferansen i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) holdt på Idrettens Hus på Ullevaal Stadion.

