NFF med Ullevaal-tiltak – håper fortsatt på fulle tribuner mot Serbia

Norges Fotballforbund foreslår en rekke tiltak for å hindre at coronaviruset fører til tomme tribuner når Norge skal spille mot Serbia på Ullevaal 26. mars.

– Denne kampen er ekstremt viktig for oss, den avgjør om vi kommer til EM eller ikke. Å spille for fulle tribuner versus tomme tribuner, det kan nesten ikke sammenlignes, sier NFF-direktør Gro Tvedt Anderssen til NTB.

Fulle tribuner betyr 27.200 tilskuere.

Derfor sendte fotballforbundet mandag ettermiddag en liste med forebyggende tiltak til smittevernoverlegen i Oslo. Dette omfatter blant annet:

Alternative måter å sluse folk til og fra stadion for å unngå kø, i samarbeid og dialog med Ruter.

Å åpne Ullevaal tidligere for å spre tilstrømningen

Holde igjen tribuneseksjoner etter kamp for å unngå kødannelse på vei ut.

Økt vakthold.

Forsterking av renhold på Ullevaal stadion, med blant annet nok tilgang på Antibac.

Informasjon direkte til alle som har kjøpt billett.

Elektronisk kampprogram.

Mulig refusjon av billett til dem som ikke ønsker eller kan komme på kamp.

Tvedt Anderssen sier at fotballforbundet ønsker en «konstruktiv dialog» med helsemyndighetene, der de kan få tilbakemelding på de tiltakene som er foreslått.

Hun viser for øvrig til at det per i dag ikke foreligger noen anbefaling om at utendørsarrangementer ikke kan arrangeres, og hun understreker at NFF følger de råd som blir gitt av helsemyndighetene.

Det har ikke lykkes NTB å komme i kontakt med smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo.

Publisert: 10.03.20 kl. 11:40

