FF-TOPPER: Pål Bjerketvedt og Terje Svendsen under lørdagens fotballting. Foto: OLE KRISTIAN STRØM

Kommentar

Kampen mot fotballvolden: Berget fra blunder

ULLEVAAL (VG) Styret i Norges Fotballforbund hadde ikke tatt med kampen mot fotballvolden i forslaget til en overordnet strategiplan for de neste fire årene. Den utelatelsen ville ikke fotballens øverste organ ha noe av.

Nå nettopp

163 delegater på Fotballtinget har akkurat sendt ut et viktig idrettspolitisk signal. Bekjempelse av vold og trusler i fotballen er altfor vesentlig til at det kunne droppes i norsk fotballs styringsdokument for perioden 2020–2023.

Derfor skapte det reaksjoner i salen da det viste seg at voldsprovglblematikken var utelatt i det utkastet som ble forelagt for tinget i Meet-salen på Ullevaal stadion.

NFF-ledelsen har nylig høstet fortjent ros for den omfattende tiltakspakken som er presentert. Men det virker som om tanken rett og slett ikke var tenkt helt ut om at denne problematikken selvsagt skal ha en naturlig plass i det mest sentrale styringsverktøyet for de neste fire årene.

les også NFF tar kraftige grep mot fotballvold

Følgelig var det ingen motstand å spore fra ledelsen i forbundet da mangelen ble poengtert fra salen. Både visepresident Mette Christiansen og president Terje Svendsen erkjente bommerten fra talerstolen, og så ble det jobbet raskt fra en nedre benkerad.

Kort tid senere var det klart at nulltoleranse mot vold formelt får plass der det åpenbart hører hjemme på fotballfamiliens prioriteringsliste. Utrolig nok klarte fire representanter å stemme mot forslaget som ble fremmet, og her hadde det vært ytterst interessant å vite hvem som synes dette er en dårlig idé.

Men vi står uansett tilbake med noe som betyr mer enn bare noen bokstaver i et dokument. «Strategiplan 2020-2023» kan høres knusktørt ut, men det er faktisk her det tydeliggjøres hva som skal være lengst fremme i pannebrasken fremover.

les også Dommer som anmeldte trusler: – NFF viser handlekraft

Opprinnelig var det fremmet et forslag fra Nesøya om en lovendring for å ta kampen mot vold mer alvorlig, men det ble trukket som en følge av arbeidet NFF nylig offentliggjorde. Det er i seg selv en kompliment til arbeidsgruppen.

I stedet kunne Pål Bjerketvedt presentere et ekstrakt av hovedpunktene: at forbundet som organisasjon skal politianmelde alvorlige saker, at enhetlige standarder landet rundt skal på plass og at utviklingen skal kartlegges, systematiseres og følges opp.

I seg selv er dette vel og bra, men formaliseringen på Fotballtinget skrur feltet enda et hakk opp i bevisstheten.

Klubbutvikling, anleggsutvikling, landslag, toppklubber og trenerutvikling er naturlige bærebjelker for norsk fotball fremover. Men det er det jammen meg å konkretisere hvordan fotballen skal bli tryggest mulig også.

Publisert: 07.03.20 kl. 19:15

Fra andre aviser