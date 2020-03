Norges Fotballforbund har formelt vedtatt en ambisiøs målsetting for landslagene de kommende årene. Foto: Stian Lysberg Solum

NFF legger press på seg selv

ULLEVAAL (VG) Ofte opererer norsk idrett med luftige og lite målbare ambisjoner. Heldigvis våger Norges Fotballforbund nå å være konkrete om landslagenes mål.

Rekk opp hånden dersom du vet hva «Idrettspolitisk dokument» (IPD) er, og hva som står i det. Det er det fremste styringsverktøyet for hva landets største folkebevegelse vil oppnå med norsk idrett.

Ingenting er å utsette på visjoner som «idrettsglede for alle», eller et ønske om å dyrke mestringsglede, speile mangfold, inkludering og utvikling. Problemet er imidlertid at mye er så vanskelig å etterprøve.

Når det gjelder toppidrettens del, er det imidlertid enklere å dokumentere om man lykkes eller ei. Men ikke alltid er det like enkelt her heller.

Her har det for eksempel variert litt fra Olympiatoppens side hvor spesifikke man har ønsket å være i forkant av OL.

Selvsagt er det fare for en smekk om man viser seg å feile, men fordelen er at uttalte mål kan være skjerpende.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen har nylig avsluttet årets fotballting. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Nå har Norges Fotballforbund avsluttet fotballtinget, og et av de sentrale temaene handlet om det som kalles «Strategiplan 2020-2023». Her er det befriende å lese at organisasjonen våger å sette press på seg selv hva gjelder flaggskipene.

Dette vil gjøre det mulig å sammenligne mål og utfall, slik at vi lettere kan målbære suksess eller fiasko på en faktabasert måte:

For kvinnelandslaget handler det om å kvalifisere seg til EM 2021, VM 2023 – og ta medalje i minst ett av dem, i tillegg til at OL-plass i 2024 skal sikres.

Herrene skal kvalifisere seg til EM i 2020 og VM to år senere, og i tillegg sikre opprykk til A-nivå i Nations League. Også for aldersbestemte landslag og toppklubber av begge kjønn har fotballtinget våget å vedta noe som er konkret.

Det åpner selvsagt både for potensielle skuffelser og sleivspark, men uansett er det riktig og viktig å legge lista på en måte man kan komme over eller rive.

Så får vi leve med at det sikkert også i fremtiden vil være «halvfullt eller halvtomt glass»-temaer å ta opp. For hvor stor er for eksempel prestasjonen dersom Lars Lagerbäck skulle ende opp med å ta Norge til sommerens europamesterskap?

Halvfullt snakker vi da om det første mesterskapet på 20 år, med noen av de mest lovende spillerne i norsk fotballhistorie, noe som kan bli usannsynlig entusiasmeskapende.

Samtidig er det en kjensgjerning at Norges snublet igjen i den ordinære kvaliken, at en eventuell billett kommer via en nyopprettet bakvei – og at en økning i antall deltagende nasjoner selvsagt bør øke Norges mesterskapsfrekvens.

Her kan vi diskutere oss blå. Heldigvis.

Publisert: 11.03.20 kl. 09:38

