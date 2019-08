Derby gjør nytt forsøk på opprykk

Derby har kommet topp 6 i fire av de seks siste sesongene - men ikke klart å rykke opp til Premier League. Nå er det nytt forsøk etter at Frank Lampard forsvant og ble erstattet av nederlandske Phillip Cocu.

Her er mandagens oddstips

To ganger har Derby vært tapende finalist i playoff, senest i mai da Aston Villa ble for sterke (1–2 i kampen der prins William og tidligere Villa-spiller John Carew omfavnet hverandre i glede på VIP-tribunen på Wembley).

Ikke siden sesongen 2007–2008 har Derby vært på nivå én - og den gang ble det 20. plass og direkte nedrykk. Og vi må tilbake til 1970-tallet for å finne Derbys siste virkelige storhetstid, noe som er en viktig grunn til at klubben har mange supportere i Norge.

– Målet er å komme til playoff, sier manager Cocu ifølge Derby Telegraph.

– Vi kommer ikke til å si at vi har sviktet om vi skulle misse det med bare ett poeng, men ambisjonen er å spille i playoff igjen. Det er likevel ikke det eneste målet. Vi vil utvikle måten å spille på, utvikle unge spillere.

Martyn Waghorn (til høyre) hjelper opp en skuffet Harry Wilson etter finaletapet på Wembley. Foto: Tim Goode / EMPICS Sport

Til tross for at Derby ikke klarte å rykke opp, tok altså Frank Lampard over som sjef i Chelsea. Flere spillere har forsvunnet siden mai, mens Derby har hentet Matthew Clarke fra Brighton, Kieran Dowell fra Everton og Krystian Bielik fra Arsenal.

– Jeg er en rolig type, jeg sitter og analyserer det som skjer på banen, forklarer Cocu ifølge Derby Telegraph. Den tidligere PSV- og Barcelona-stjernen førte PSV Eindhoven til tre seriegull - i 2014–15, 2015–16 og 2017–18.

– Som manager kan du ikke miste hodet, for da tar du ikke de rette avgjørelsene, mener nederlenderen.

Oddstips fra Rolf Brown:

Championship åpnet i helgen, og begge disse lagene skal forsøke å rette på skuffelser fra ifjor.

Huddersfield Town rykket ned fra Premier League - det var i grunnen klart lenge at laget rett og slett ikke var godt nok til å delta på ypperste nivå.

Derby County var bare 90 minutter fra å rykke opp til Premier League - ettersom de røk i playoff-finalen i slutten av mai. Det gir at laget har fått en kortere sommer enn de øvrige Championship-klubbene.

Phillip Cocu fra Nederland har kommet inn som nye boss, hvilket vi tror er en fornuftig ansettelse. Men det er naturlig at han trenger litt tid på seg. To tap på rad uten å score i treningskampene antyder litt på vei det. Kontrasten er stor til Huddersfield som har vunnet fire av fem seneste privatkampene.

Kampen starter kl. 20.45, og du kan se den på Viasport2.

Publisert: 05.08.19 kl. 10:34

