Her er Fantasy-kuppene som har gått «under radaren»

Premier League-start nærmer seg med stormskritt. Fantasy-eksperter maser om spillere alle skal ha, men vi har funnet noen røverkjøp som kan gi deg et forsprang mot kompisene.

En utfordring med Fantasy Premier League er at inflasjonen i eksperter, statistikk og informasjon gjør at stadig flere får like lag.

Derfor har vi i denne artikkelen funnet noen spillere som ikke er valgt av så mange, men som likevel utpeker seg som gode alternativer – såkalte «differentials».