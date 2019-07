SOLGT: Matthijs de Ligt her etter Champions League-semifinalen mot Tottenham. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Ajax bekrefter: De Ligt solgt til Juventus

Matthijs de Ligt er solgt til Juventus for 75 millioner euro. Det bekrefter både italienerne og Ajax.

Oppdatert nå nettopp

I pressemeldingen skriver Ajax at klubben har blitt enige med den italienske storklubben om overgangen for stortalentet. Den nederlandske klubben skriver at de mottar 75 millioner euro for salget av de Ligt. Juventus skriver på sin hjemmeside at kontrakten med de Ligt varer frem til 30. juni 2024.

De Ligt debuterte for Ajax 21. september 2016 og har 117 offisielle kamper for klubben. De Ligt var blant de markante unge spillerne som sørget for at Ajax var svært nær å nå Champions League-finalen denne våren. Nettopp de Ligt scoret målet som sendte Ajax videre på bekostning av Juventus i kvartfinalen.

– Velkomsten var bra, og jeg liker det at jeg endelig kan fokusere på fotball på nytt. Jeg snakket med kjæresten min, min familie og mine veiledere, sier de Ligt til Algemeen Dagblad etter at han valgte Juventus som klubb.

De ble slått ut av Tottenham på overtid i semien:

I forrige uke skrev avisen Telegraaf at Juventus og Ajax var enige om en overgang for den ettertraktede midtstopperen, og at kun papirarbeid sto igjen før 19-åringen signerte for de italienske seriemesterne.

Juventus la ut bilder og video av at nedlenderen kom ut av et fly i Torino på vei til den medisinske sjekken.

– Jeg er virkelig glad for å være her, sa nederlenderen i en video på Juventus sin Twitter-profil.

Det har vært mange spekulasjoner rundt 19-årige de Ligt etter kanonsesongen til Ajax. Også Paris Saint-Germain, Barcelona og Manchester United var nevnt som en het kandidat til å sikre seg de Ligt.

PS! Frenkie de Jong har forlatt Ajax til fordel for den spanske storklubben Barcelona.

Husker du at de Ligt senket Juve?