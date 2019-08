LÅNES UT: Alexander Sørloth skal tilbringe to år i tyrkisk fotball. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sørloth lånes ut i to år – forlenger Premier League-kontrakten

Alexander Sørloth (23) er Trabzonspor-spiller. Men drømmen om Premier League-suksess er ikke over av den grunn.

Oppdatert nå nettopp

Trabzonspor og Crystal Palace bekrefter nå det VG meldte tidligere søndag: Nordmannen lånes ut i to år til den tyrkiske toppklubben.

Samtidig forlenger Crystal Palace nordmannens kontrakt med ett år, ifølge VGs informasjon, slik at Sørloth er tilknyttet Premier League-klubben frem til den 30. juni 2023 – to år etter at låneavtalen med Trabzonspor utløper. Dette er foreløpig ikke kommunisert ut av klubbene.

Crystal Palace sender dermed et signal om at de fortsatt har stor tro på spissen de betalte godt over 100 millioner kroner for å hente fra FC Midtjylland i januar i fjor.

les også Kilder til VG: Alexander Sørloth på vei til tyrkisk toppklubb

Sørloth og hans agent Morten Wivestad, som representerer spilleren sammen med sin partner Mike Kjølø, ankom Tyrkia fredag ettermiddag og har siden sittet i intensive forhandlinger med Crystal Palace og Trabzonspor. Tidlig søndag morgen kom alle partene til enighet om de siste detaljene i låneavtalen.

Det skal kun være et spørsmål om kort tid før avtalen offentliggjøres av klubbene.

Det har vært stor interesse rundt den norske landslagsspissen i sommer. Klubber fra Russland, Belgia, England og Tyskland skal ha kommet med konkrete henvendelser om å signere den 23 år gamle trønderen.

Til slutt falt valget på Trabzonspor, som endte på fjerdeplass i tyrkisk Süper Lig forrige sesong.

Publisert: 04.08.19 kl. 12:49 Oppdatert: 04.08.19 kl. 14:53

