LÅNES UT: Alexander Sørloth skal tilbringe to år i tyrkisk fotball. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Kilder til VG: Sørloth lånes ut i to år – forlenger Premier League-kontrakten

Alexander Sørloth (23) er Trabzonspor-spiller. Men drømmen om Premier League-suksess er ikke over av den grunn.

VG får nemlig opplyst at Sørloth ikke blir solgt, men lånt ut i to år til den tyrkiske toppklubben.

Samtidig forlenger Crystal Palace nordmannens kontrakt med ett år, slik at Sørloth er tilknyttet Premier League-klubben frem til den 30. juni 2023 – to år etter at låneavtalen med Trabzonspor utløper.

Crystal Palace sender dermed et signal om at de fortsatt har stor på spissen de betalte godt over 100 millioner kroner for å hente fra FC Midtjylland i januar i fjor.

Sørloth og hans agent Morten Wivestad, som representerer spilleren sammen med sin partner Mike Kjølø, ankom Tyrkia fredag ettermiddag og har siden sittet i intensive forhandlinger med Crystal Palace og Trabzonspor. Tidlig søndag morgen kom alle partene til enighet om de siste detaljene i låneavtalen.

Det skal kun være et spørsmål om kort tid før avtalen offentliggjøres av klubbene.

Det har vært stor interesse rundt den norske landslagsspissen i sommer. Klubber fra Russland, Belgia, England og Tyskland skal ha kommet med konkrete henvendelser om å signere den 23 år gamle trønderen.

Til slutt falt valget på Trabzonspor, som endte på fjerdeplass i tyrkisk Süper Lig forrige sesong.

Publisert: 04.08.19 kl. 12:49

