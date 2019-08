GJORDE JOBBEN: Tore Reginiussen (t.v.), trener Eirik Horneland og Rosenborg løste første del av jobben mot Maribor nær perfekt. Foto: Jostein Magnussen

RBK-stopperen trodde mesterligadrømmen var spolert

MARIBOR (VG) Rosenborg-stopper Tore Reginiussen (33) trodde muligheten til å få spille Champions League var historie. Etter den sterke 3–1-seieren mot Maribor virker ikke drømmen så fjern lenger.

33-åringen er den med lengst fartstid av alle i Rosenborg-troppen og debuterte for ganske nøyaktig syv år siden.

I går kveld spilte han sin 49. internasjonale kamp for trønderne. Skjønt det ble med bare 13 minutter mot Maribor, så måtte nordlendingen ut med en hamstring-skade. I går kveld visste han ikke om hamstring-skaden setter han utenfor i returmøtet mot Maribor på Lerkendal 13. august.

- Å spille Champions League har vært en drøm, men de siste årene har jeg trodd sjansene var spolert fordi det bare blir tøffere og tøffere å kvalifisere seg. Nå har vi fått med oss et bra resultat her, men jeg tror ikke vi skal drømme så fryktelig mye mer. Vi får gjøre jobben og se hvor det ender. Skjønt, det har skjedd større mirakler i fotballen enn at vi kommer oss forbi de to siste hindrene, sier Reginiussen til VG.

– Alle sier at dere har vært heldig med trekningen?

- Mange tenker det siden det ikke er de lagene med størst navn og vi slipper unna for eksempel Ajax. Men Maribor har spilt i Champions League flere ganger før og Dinamo Zagreb som kan bli motstander i en eventuell 4. kvalifiseringsrunde, er et fantastisk fotballag. Hvis vi slår ut begge to så vil det være en eventyrlig prestasjon.

33-åringen mener Champions League og et sluttspill med landslaget er det som henger høyest hvis du spiller fotball i Norge.

– Det hadde vært stort, samtidig så liker jeg ikke å tenke for langt frem i tid. Det er en såpass stor jobb som gjenstår før vi eventuelt er der, sier Reginiussen som «bare» valgte å skrive ny ettårskontrakt med Rosenborg.

– Nok med ett år til

– I først omgang er det nok. Jeg tar det år for år. Jeg må kjenne på kroppen og motivasjonen og alt som må være på plass for at man skal kunne satse videre. Jeg tror det er fornuftig. Den dagen du føler at du enten ikke holder nivået eller at motivasjonen kanskje ikke er der den må være, så tror jeg at man er best tjent med å takke for seg. Enn så lenge så kjennes ting bra ut. Jeg har holdt meg skadefri og har spilte mange kamper de siste årene. Fortsatt synes jeg det er utrolig artig.

- Og du er ikke «mett» enda?

- Nei, det er ekstremt artig å spille fotball og få være i en klubb som Rosenborg hvor du får oppleve øyeblikk som dette.

Publisert: 08.08.19 kl. 07:25