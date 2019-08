STJERNEN: Paul Pogba ser ikke ut til å få nye lekekamerater på Manchester Uniteds midtbane den kommende sesongen. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

United-kjenner om Solskjærs overgangsvindu: – Én skade fra katastrofe

MANCHESTER/OSLO (VG) Manchester United ender sommerens overgangsvindu med tre nykommere, men også en midtbanekriger og en stjernespiss fattigere. Det vekker bekymring.

– Det er to måter du kan se på det. De har hentet noen gode spillere. Daniel James, Wan-Bissaka og Harry Maguire er alle unge, britiske spillere som Solskjær håper å forbedre, sier ESPNs Manchester-korrespondent Rob Dawson til VG.

Dawson mener at Manchester Uniteds bakre rekke er forsterket, men han sliter med å skjønne hvorfor det ikke er gjort grep på andre områder.

– Det er virkelig utrolig, utbryter Dawson på spørsmål om den svekkede midtbanen.

– De har mistet Marouane Fellaini og Ander Herrera uten å erstatte dem. Det hele med Herrera er merkelig. Han var en nøkkelspiller i midtbanetreeren med Pogba og Matic da Solskjær vant kamp etter kamp. Nå er de én skade fra katastrofe på midtbanen, sier Dawson og sikter da spesielt til Pogba.

Lineker-ros

ESPN-korrespondenten er heller ikke veldig overbevist om at en målscorer av Romelu Lukakus kaliber befinner seg i klubben.

– Lukaku kunne score mål. Han var det nærmeste du kommer en spiller som kunne garantere mål – og er ikke blitt erstattet. Du spør spillere som Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial om å gjøre noe de aldri har gjort før. Ingen av dem har scoret 20 mål i en sesong tidligere, påpeker Dawson.

Gary Lineker, tidligere storscorer, mener at det ser ut som et godt vindu.

– Styrket der de trengte det, åpenbart på kommando fra Solskjær. Investert i unge britiske spillere i et åpenbart og intelligent skifte fra kjappe løsninger, skriver Lineker på Twitter.

– De har fått på plass Solskjærs to primærmål i forsvar. Maguire og Wan-Bissaka er spillere som fansen virker å ha stor tro på, sier Dag Langerød, ansvarlig redaktør for Uniteds norske supporternettsted.

– Ikke bra

Han trekker frem Uniteds 54 baklengsmål forrige sesong som en viktig grunn til at det måtte fornyes i bakre ledd.

Men Manchester Uniteds midtbane fikk mye tyn den foregående sesongen.

– Jeg sa i april at det viktigste var å få inn litt mer kreativitet der. Det var før Herrera forlot klubben. Da han dro måtte man ha inn to mann, man har fått inn null. Det er ikke bra, mener Langerød.

– Trener uten stempel som verdensklasse

Han er imidlertid fornøyd med at United ikke kaster penger på bordet for spillere som ikke vil til klubben, og trekker frem Paulo Dybala som et eksempel. Når det kommer til Lukakus exit, er han «utrolig relaxed».

– Det eneste jeg savner er en plan B eller den spilleren du vet scorer 20 mål pluss. Hvor mange mål klarer du å dra ut av Rashford? Det er det jeg er usikker på. Samtidig syns jeg det burde vært tettet et hull på høyrekant, sier Langerød til VG, som gir Solskjærs første overgangsvindu terningkast 3.

Samuel Luckhurst, United-reporter for avisen Manchester Evening News, er ikke overbevist.

– Uniteds posisjon i markedet har ikke vært så svak på tiår. En trener uten stempel som verdensklasse, ikke Champions League-fotball å tilby og stjernespillere som fisker for å forlate klubben, skriver Luckhurst.

