Jesper Mathisen om Forrens klubb-frieri: – En spiller samtlige klubber har behov for

Fotballekspert Jesper Mathisen (33) er overbevist om at Vegard Forren (32) er tilbake i eliteserie-manesjen til sesongstart 16. juni.

– Kvalitetsmessig er Vegard Forren god nok for alle lagene i Eliteserien, og på sitt beste er han en av de beste midtstopperne vi har her i landet. Jeg håper han brukte alt det vanskelig han nå har vært gjennom som motivasjon til å slå tilbake. Til å vise alle at han fortsatt kan.

Det sier TV2-ekspert Jesper Mathisen til VG.

Det har stormet rundt Forren de siste dagene. Mandag sto han frem og snakket åpenhjertig om sine problemer rundt gambling. Tre dager senere var han ferdig i Molde.

– Mange år igjen

Men 32-åringen vil fortsette karrieren i Norge, og sier selv at han er åpen for å spille for samtlige eliteserieklubber.

Og Mathisen er ikke i tvil: Her burde egentlig samtlige norske toppklubber kjenne sin besøkelsestid.

– Jeg tror han fortsatt har mange år igjen på toppnivå. Han har jo aldri levd av farten sin. Han er en veldig smart spiller, god med ball og sterk i duellspillet når han er i form.

FERDIG: Vegard Forren er på klubbjakt etter at han og Molde etter gjensidig enighet ble enige om å bryte kontrakten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Han har vel brent noen broer til Rosenborg, og Molde er jo naturligvis ikke aktuelt. Men utenom de to klubbene, vil jeg tro at alle klubbene i Eliteserien er interessert i å sjekke status rundt Forren. Det er jo ikke så mange stoppere å hente gratis nå, sier Mathisen, men trekker også frem Damion Lowe som nylig forlot Start.

Også Kjetil Rekdal har stilt spørsmålet «Hvem henter Forren?»:

Skal kombinere behandling og trening

Mathisen mener at den største utfordringen rundt å skulle hente Forren er den økonomiske situasjonen norske klubber er i etter den utsatte seriestarten og situasjonen coronaviruset har skapt.

– Det er tøffe tak. Og selv om Forren er en spiller som er aktuell for flere klubber, er han jo ingen billig mann. Han skal ha sin lønn, som trolig er høyere enn gjennomsnittet. Men det kan det være verdt, gitt at han følger opp alt han sier han skal, sier Mathisen.

Det han sikter til, er Forrens uttalelser om veien videre. Han skal fortsette med behandling mot spilleavhengigheten, og kombinere det med trening og fotball.

– Jeg er fast innstilt på å jobbe knallhardt for å komme ut av sykdommen på en god måte. Nå skal jeg ha en god gjennomgang med familien og skru «pæra» skikkelig på plass, sier midtstopperen til Romsdals Budstikke.

Tror han er tilbake til seriestart

Mathisen vet selv en ting eller to om Forrens problemer. Han har selv vært åpen om sine problemer rundt gambling tidligere.

– Om en norsk klubb bestemmer seg for å sjekke muligheten for å hente Forren, vil de ta en skikkelig bakgrunnssjekk og sørge for at han er 100 % motivert.

Det norske overgangsvinduet åpner 10. juni. 31. mai er Forren offisielt ferdig i rosenes by. Og 16. juni starter Eliteserien igjen.

– Jeg blir veldig overrasket om han ikke finner seg en ny klubb i løpet av kort tid. Jeg tror han har en klubb innen seriestart. Og kvalitetsmessig er han en mann samtlige klubber har behov for. Jeg både håper og tror han kommer til å levere flere gode sesonger i Eliteserien, sier Jesper Mathisen.

Tause eliteserieklubber

VG har vært i kontakt med flere norske klubber. Hverken Sarpsborg 08 eller Vålerenga vil hente den nå klubbløse midtstopperen, mens Brann er tause om muligheten for å hente 32-åringen.

– Er det aktuelt å signere Forren?

– Nei, det er det ikke, svarer Thomas Berntsen, sportssjef i Sarpsborg 08.

– Vi er i en situasjon hvor vi håper (Jørgen) Horn kommer tilbake snart, og har ellers god stoppersituasjon. Det er trist at en så god spiller som Forren har de utfordringene han har hatt. Jeg håper han finner seg en god klubb.

Rune Soltvedt, sportsleder i Brann, sier til VG at ikke har noen kommentar, mens Jørgen Ingebrigtsen, sportslig leder i Vålerenga, sier at de har ingen planer om å hente Forren.

– Vi har fem gode midtstoppere i troppen, og ingen planer om å gå etter Vegard nå. Utover det har jeg ingen kommentar.

