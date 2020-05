TRENER FORTSATT: Claus Lundekvam kjørte en styrkeøkt i Bergen i forbindelse med en VG-reportasje i 2018. – Jeg trener en del for å holde skroget ved like, forteller han nå. Foto: Paul Sigve Amundsen, VG

Lundekvams beskjed til Forren: – Telefonen min står klar

Tidligere Premier League-spiller Claus Lundekvam (47) er villig til å hjelpe Vegard Forren (32) med å bekjempe spillavhengigheten sin.

Nå nettopp

– Min telefon står alltid klar hvis han har lyst til å snakke. Jeg kjenner en del til avhengighetsproblematikken og har levd med det i mange år selv, forteller Lundekvam til VG.

Denne uken har 32 år gamle Forren stått frem med en gamblingavhengighet som førte til at han nå står uten arbeidsgiver, etter at kontrakten med Molde ble terminert.

I 2010 sto Lundekvam selv frem som stoff- og alkoholmisbruker. I et VG-intervju i 2018 fortalte han om et nytt rusfritt liv hvor han hadde fått seg jobb i Psykiatrialliansen i Bergen, ny kjæreste og gått ned 16 kilo med hard styrketrening.

– Jeg er fortsatt godt trent og har en aktiv jobb. Jeg trener en del styrke for å holde skroget ved like. Jeg er stort sett flink, selv i denne vanskelige tiden, til å være disiplinert på trening, forteller Lundekvam med et smil i dag.

PROFIL: Vegard Forren har 33 A-landskamper for Norge. Her under en samling i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– En reell sykdom

De siste dagene har Lundekvam lest om Forrens problemer.

– Jeg har vel visst litt om utfordringene hans, uten at det har vært detaljert. Det er trist. Men jeg er glad for at han står frem, er åpen og villig til å gjøre opp for seg, sier Lundekvam.

– Hva er det du syns er positivt med at han står frem?

– Med alt som har med avhengighet å gjøre, er det en forutsetning å erkjenne at det er et reelt problem hvis du skal kunne gjøre noe med det. Det er det første steget. Derfor er jeg glad for at han har unnskyldt seg og nå kan få hjelp med utfordringene sine, sier Lundekvam, før han legger til:

– Spillegalskap er en reell sykdom. Jeg har dessverre sett mange tilfeller, med både lagkamerater og tidligere kolleger i fotballverden, spesielt i England, som har hatt veldig store utfordringer. De har spilt fra seg både kone, hus og hjem. Det er har vært tragisk.

KAN GI RÅD: Lundekvam stiller seg til disposisjon for Forren. Foto: Paul Sigve Amundsen, VG

– Vi må ta grep

Lundekvam opplevde mye både under og etter sin imponerende karriere, som blant annet inneholdt 12 år i Southampton og 40 landskamper.

Forren har selv 33 matcher for Norge, samt opphold i Southampton og Brighton bak seg. I Molde vil han blant annet bli husket for fire seriemesterskap og to cuptitler. I 2012 mottok han også Kniksenprisen som bevis på at han var Eliteseriens beste midtstopper.

Nå som Forren har stått frem, ber Lundekvam om at Norges Fotballforbund og NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) tar grep. For hans oppfatning er at langt flere enn Forren sliter med gamblingproblemer.

– Dette er et tilfelle som har kommet opp nå med en profilert norsk spiller, og det er noe vi må ta på alvor gjennom spillerforeningen og forbundet. Vi må forebygge dette på en bedre måte. Spillproblematikken er en reell utfordring for hele samfunnet, men du kan si at profesjonelle idrettsutøvere kanskje er mer utsatt for å havne inn i det fordi de har mye penger og kanskje mer tid til overs enn folk flest. I tillegg ligger det litt i DNA-et vårt å ønske spenning og et adrenalin-kick, og det kan du få dekket gjennom gambling. Det er ingen tvil om at det er mange som spiller.

– Hva kan folk som sliter med spillegalskap gjøre?

– Jeg har ikke en fasit på det, men det starter med å erkjenne at du har et problem, og at du er villig til å gjøre noe med det. Da handler det om å få kunnskap om avhengigheten din, hva som er triggerne dine og hva som gjør at du mister kontrollen, sier Lundekvam.

Publisert: 29.05.20 kl. 20:54

