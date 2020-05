Jubileum-Jarstein hyller treneren som forvandler Hertha: – Veldig streng

(Hertha Berlin – Union Berlin 4–0) Hjemmelaget holdt et realt kalas da Per Ciljan Skjelbred (32) og Rune Almenning Jarstein (35) jubilerte.

Den norske landslagskeeperen feiret sin 150. Bundesliga-kamp med å holde nullen – mens Per Ciljan Skjelbred spilte en solid kamp sentralt på midtbanen da Union Berlin fikk lillebrorstempelet forsterket i Herthas 4–0-oppvisning.

– Det føles veldig godt. Vi har trent utrolig mye og knallhardt. Det får vi betalt for nå. Det er skikkelig gøy om dagen, sier Rune Almenning Jarstein til VG på vei hjem fra «Haupstadtderby» han vil huske en god stund.

Etter en turbulent Hertha Berlin-sesong med fire forskjellige hovedtrenere, virker sistemann inn – Bruno Labbadia (54) – å ha fått orden på rekkene på Olympiastadion. Etter Bundesliga restartet etter coronaavbrekket står Hertha med 7–0, seks poeng og plutselig god klaring til nedrykksstreken.

I slutten av november lå de tredje sist. Så sent som 9. april ble Labbadia ansatt som Alexander Nouris erstatter. Men den drøye måneden er blitt brukt godt i Berlin. Jarstein tror det er det hardeste treningsregimet han har opplevd siden han kom til Bundesliga for seks år og 150 seriekamper siden.

– Han er en type med stor autoritet. Veldig opptatt av detaljer, cornere og innkast. Og veldig streng, samtidig som han er flink til å prate med spillerne. Jeg er veldig imponert, beskriver Jarstein – som neppe ble veldig overrasket da midtstopper Dedryck Boyata skallet inn 4–0 snaue kvarteret før slutt.

For cornerinnsvingeren fra venstreback Marvin Plattenhardt har han sett gjentatte ganger på treningsfeltet den siste tiden.

– Senest i går. Det var godt å se den gå inn, sier den norske keeperen.

Han fikk tidlig beskjed av Labbadia om at han var førstevalg da Bundesliga skulle restartes. Trenerens sans for erfaring i elleveren har heller ikke vist seg negativt for Per Ciljan Skjelbred (33) – eller målsniken Sead Ibisevic (35).

Spissen viste hvorfor avisen Bild har døpt ham «Tor Opa» – som vi oversetter til scoringsbestefaren – da han stanget inn 1–0 på første stolpe etter nok et perfekt innlegg fra Plattenhardt. Da viste Hertha-spillerne at dessuten har lært seg å feire på corona-vis – i motsetning til jubelen som vakte oppsikt forrige runde:

Hertha hugde til umiddelbart fra avspark etter ledermålet. Skjelbred viderebefordret ballen til Ibisevic, som skiftet til servitørklærne og spilte gjennom Dodi Lukebakio, som rundet Unions målvakt og trillet inn det andre.

Deretter driblet den nyinnkjøpte brasilianeren Matheus Cunha frem total Union-oppløsning i gjesteforsvaret og banket ballen i mål etter en kombinasjon med Ibisevic. Cunha kom på lån fra RB Leipzig i vinter og presenterte seg med en lekker soloscoring mot Hoffenheim i forrige runde.

– En fantastisk god spiller. Jeg visste ingenting om ham. En av de beste spillerne jeg har sett med ball, sier Jarstein.

– Godt likt

Skjelbred rundet altså 200 kamper i den tyske toppdivisjonen og rekker i høyden syv til før den planlagte returen til Rosenborg. Ved flere anledninger viste trønderen med trøye 3 at nivået er inne.

– Per Ciljan har hatt en flott Hertha-karriere, er godt likt og en god ambassadør for Norge i Berlin, skriver tidligere Hertha-general Kjetil Rekdal i en SMS til VG.

PS! Lyngdal-gutten Julian Ryerson kom inn for Union Berlin på stillingen 3–0 til Hertha. Han rakk ikke sette sitt preg på kampen.

