Hertha holdt lekestue i derbyet: – Propaganda

(Hertha Berlin - Union Berlin 4–0) Hjemmelaget holdt et realt kalas da Per Ciljan Skjelbred (32) og Rune Almenning Jarstein (35) jubilerte.

– Dette er rett og slett propaganda for fotball, kommenterte Viaplays Lars Tjærnås etter Hertha Berlins mål nummer tre.

Etter en hendelsesfattig og likevel amper førsteomgang, eksploderte det virkelig i den andre:

51. minutt: Marvin Plattenhardt spilte perfekt inn til Vedad Ibisevic, som stanget inn 1–0 på første stolpe.

52. minutt: Rett fra avspark vinner Skjelbred ballen, Ibisevic spiller perfekt gjennom til Dodi Lukebakio, som rundet Unions målvakt og trillet inn det andre.

61. minutt: Matheus Cunha leker at han er på Copacabana, før han banker ballen i mål på en ny målgivende av Ibisevic.

Dedryck Boyata strødde ytterligere salt i såret da han stanget inn et hjørnespark uten særlig motstand et lite kvarter før slutt. Til tross for noen små regelbrudd, med «high fives» og lignende, var det åpenbart at de hadde lært å feire korrekt etter forrige ukes oppstyr:

– Godt likt

Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarstein jubilerte begge i Bundesliga-sammenheng. Førstnevnte, som er på oppløpet av sin karriere i Tyskland før returen til Rosenborg, spilte sin kamp nummer 200 i den tyske eliteserien.

– Per Ciljan har hatt en flott Hertha-karriere, er godt likt og en god ambassadør for Norge i Berlin, skriver tidligere Hertha-general Kjetil Rekdal i en SMS til VG.

Landslagsmålvakten Jarstein voktet på sin side det berlinske buret for 150. gang i sin karrière.

les også Hertha Berlin-spiller beklager: – Det var ikke et kyss

Full pott

Hertha holdt lekestue i «Haupstadt-derbyet» og har tatt seks poeng av seks mulige etter at corona-avbrekket kom og Bruno Labbadia tok over roret etter Jurgen Klinsmann.

Jarstein var på sin side aldri spesielt truet i hjemmelagets mål, mens Skjelbred ved flere anledninger viste at han fortsatt har nivået til å kunne dominere i Bundesliga - for ikke å si Eliteserien, når den tid kommer.

Det ble til slutt en minneverdig kveld, en revansje etter det pinlige 1–0-tapet for byrivalen forrige høst.

Det ble til slutt en perfekt jubileumskveld for de to nordmennene.

PS! Lyngdal-gutten Julian Ryerson kom inn for Union Berlin på stillingen 3–0 til Hertha. Han rakk ikke sette sitt preg på kampen.

I SLAG: Per Ciljan Skjelbred viste seg frem ved flere anledninger i derbyet mot Union Berlin. Han spilte sin kamp nummer 200 i Bundesliga. Foto: Stuart Franklin / POOL / Getty Images POOL

