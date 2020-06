SJEKKER INN: Gian Piero Gasperini og personer i støtteapparatet til Atalanta på vei inn til Hotel Westin hvor laget bodde før mesterligamøtet mot Valencia. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Hevder syk Atalanta-trener kan ha utsatt mennesker for helsefare

Gian Piero Gasperini (62) får kraftig kritikk for å ha utsatt en rekke mennesker for helsefare etter at Atalanta-treneren dro til Champions League-kamp i Valencia med symptomer på corona-smitte.

Nå nettopp

Her er 62-åringen på vei inn til Hotel Westin i Valencia by 9. mars, dagen før returmøtet mot Valencia i åttendelsfinalen av Champions League. Overfor La Gazetta dello Sport har Gasperini innrømmet at han var veldig syk den dagen, men at han var redd for å dra på sykehuset siden de var overfylt av corona-smittede pasienter.

– Jeg følte meg dårlig. På ettermiddagen før kampen ble jeg verre.

Atalanta-manageren dro likevel på kamp til Mestalla senere på kvelden. Hans handlinger har fått Valencia til å reagere, skriver The Guardian.

– Vi er overrasket over at treneren har innrømmet at han visste at at han hadde symptomer på corona-smitte dagen før og samme dag som kampen ble spilt uten å ta forholdsregler. Disse handlingene, dersom det stemmer, kan ha satt en rekke mennesker i fare under reisen til og oppholdet i Valencia, skriver klubben i en uttalelse, og viser til at kampen ble spilt for tomme tribuner i tråd med de strenge tiltakene spanske helsemyndigheter hadde innført for å hindre Covid-19-smitte.

les også Champions League-kamp utpekes som mulig smittebombe: – Sprøtt

Atalanta har sin base i Bergamo, en av byene som har vært hardest rammet av coronaviruset i Italia.

Da italienerne reiste hjem valgte Gian Piero Gasperini å isolere seg i tre uker ved Atalantas treningsanlegg. En antistofftest som ble utført for ti dager siden, skal ha bekreftet at han har hatt viruset.

– De to nettene etter kampen sov jeg knapt. Jeg følte meg elendig og det føltes som jeg hadde 40 i feber – selv om jeg var feberfri. Ambulansene kjørte i skytteltrafikk til sykehuset. Det var som om vi var i krig. På natten tenkte jeg «hvem vet hva som vil skje med meg hvis jeg ender opp der», har Gasperini fortalt La Gazzetta dello Sport.

Snaut seks dager etter Champions League-kampen ble det kjent av 35 prosent av spillerne og støtteapparat i Valencia hadde testet positivt på corona-viruset.

Publisert: 02.06.20 kl. 18:15

Fra andre aviser