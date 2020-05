BYTTER KLUBB: Torbjørn Kallevåg ser ut til å skifte beite. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Haugesund-spiller på vei til Lillestrøm

Lillestrøm er i ferd med å forsterke stallen med Torbjørn Kallevåg (27) fra FK Haugesund.

Spilleren bekrefter selv til VG at han onsdag formiddag har tatt farvel med lagkameratene sine i FKH, og at han samme kveld reiser til Lillestrøm for å ferdigstille en overgang.

27-åringen har et drøyt halvår igjen av kontrakten sin med Haugesund. Ifølge VGs opplysninger har det vært interesse for midtbanespilleren fra eliteserieklubber, men han har likevel valgt å ta steget ned til Obosligaen.

Det forklarer han slik:

– Jeg ser et enormt potensial i LSK, og et veldig spennende prosjekt. Det har kommet inn et veldig dyktig trenerteam der, og det er en veldig kul klubb med en enorm fanskare.

Sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm har ikke besvart VGs henvendelser.

