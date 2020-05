ENGASJERT: Erling Braut Haaland og Roman Bürki i Champions League-kampen mot Paris Saint-Germain. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Denne lagkameraten kan Haaland miste til Chelsea

Roman Bürki (29) har foreløpig ikke skrevet ny kontrakt med Borussia Dortmund. Forsvinner Erling Braut Haalands lagkamerat til Chelsea?

Nå nettopp

Både engelske og tyske medier skriver at London-klubben er interessert i den sveitsiske keeperen.

Lenge så det ut til at forlengelse av kontrakten var en ren formalitet, men nå er ekspertene ikke så sikre lenger.

The Sun har skrevet at Bürki kan komme til å erstatte spanske Kepa Arrizabalaga (25), som ble hentet i 2018 som verdens dyreste målvakt, men som ikke har overbevist helt - og som belaster lønnsbudsjettet hardt. Prisen for Bürki ligger på rundt 180 mill. kroner. Også Bild bekrefter at Chelsea er interessert.

Da Haaland, Bürki og de andre Borussia-spillerne var på treningsleir i Marbella før vårsesongen startet, uttrykte keeperen at han ikke kunne tenke seg noe annet enn å forlenge med Dortmund-klubben, skriver Kicker.

Forhandlingene ble avbrutt av corona-krisen, og nå er det usikkert hva som skjer, fordi en ny fireårskontrakt var klar - men det var før Borussia Dortmund gikk på et stort tap da Bundesliga ble stengt ned. Derfor ønsker klubben å gi Bürki lavere lønn enn de egentlig hadde tenkt, hevder Bild.

Rom Bürki har bakgrunn fra Young Boys og kom til Borussia Dortmund fra Freiburg i 2015. Han har vært et klart førstevalg i alle disse sesongene.

Kicker rangerer BVB-målvakten som Bundeligas femte beste - mens landsmannen Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) er plassert som nummer tre.

Hva skjer om Roman Bürki forsvinner? Ekspertene nevner særlig to navn som mulige erstattere: Dominik Livakovic (25) fra Dinamo Zagreb eller - om det skal være fra Bundesliga - Paderborns Leopold Zingerle (26).

VG-tips:

HKP (1-0). Nå haster det for jumbolaget Paderborn! Tre kamper etter pandemi-oppholdet har gitt følgende resultater: 0-0, 1-1, 0-0 - og alle resultatene kom mot middelmådig motstand. Totalt viser ligaformen bare fire seirer på 28 ligakamper, og den forrige var for fire måneder siden.

Med seks kamper igjen og syv poeng opp til Bayern München blir det vanskelig å rappe ligagullet for Dortmund. Men de bør være motiverte for å runde av sesongen på best mulig måte. Det blir uten Dahoud (mb) og Haaland (a), som er skadet. Men tenk på at gjestene har scoret minst to mål per kamp i ni av 11 siste. De finner nok ut av det på søndag også.

Du må spille før kl. 17.55. Kampen ser du på Viasport1 eller Viaplay.

Publisert: 31.05.20 kl. 15:53

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

