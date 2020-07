2015: Liverpool danner æresvakt for Chelsea-spillerne når de entrer banen i mai 2015. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Klopp: – «Trenger ikke» City i æresvakt

Pep Guardiola har lovt at Manchester City-spillerne skal danne æresvakt når Liverpool entrer banen torsdag kveld. Jürgen Klopp sier at det ikke er viktig for ham.

Nå nettopp

– Jeg trenger det ikke, for å være ærlig, sa Klopp på sin pressekonferanse onsdag - foran torsdagens kamp mot Manchester City.

Det er Liverpools første match siden ligagullet ble sikret da City tapte for Chelsea sist uke. City-sjef Guardiola bekreftet allerede i helgen at spillerne hans skal danne såkalt æresvakt – altså stå i to rekker og og klappe for mesterne når de entrer Etihad torsdag kveld.

– Vi vil hilse Liverpool når de kommer på besøk. Vi gjør det, fordi de fortjener det, sa Guardiola, ifølge BBC.

les også – Har vist at han kan kjempe med Guardiola og Klopp neste sesong

– Jeg husker ikke om jeg har fått æresvakt tidligere, sa Jürgen Klopp på pressekonferansen onsdag, gjengitt av Metro.

– Det er en hyggelig gest - det er 100 prosent. Jeg trenger det ikke, for å være ærlig. Vi drar dit for å spille og vinne en fotballkamp. Vi feirer ikke noe som skjedde ei uke tidligere, sa Klopp - som tidligere har vunnet Bundesliga to ganger med Borussia Dortmund (2011 og 2012).

Æresvakt er en tradisjon i engelsk fotball. Liverpool-spillerne stilte selv opp for Chelsea i en tilsvarende situasjon i 2015. Chelsea hadde selv æresvakt for Manchester City i 2018.

– Jeg synes det er en god tradisjon å hylle mesteren hvis du møter dem i den første kampen etter at mesterskapet er bekreftet. Det viser respekt, sier Torbjørn Flatin, legendarisk redaktør for Liverpools supporterklubb i Norge.

les også Virgil van Dijk: – Det stopper ikke her

– Jeg ville ha vært skuffet hvis ikke Liverpool applauderte en mester på samme måte. Men som Klopp vil jeg si at det ikke er noen stor sak, sier Flatin til VG.

– Men etter mitt skjønn er det høflig og riktig.

Jürgen Klopp er mer opptatt av neste sesong enn av hyllest etter det første Liverpool-gullet på 30 år.

– Manchester City, Manchester United og Chelsea vil bli sterke neste sesong. Tottenham og Arsenal kommer ikke til å sove i timen, ikke Leicester heller. Vi vil ikke forsvare tittelen, men angripe den neste.

les også Solskjær om Liverpool-gullet: – Det gjør vondt

VG-tips: Uavgjort.

Liverpool har vunnet ligaen. Og Manchester City har kontroll på andreplassen. Er det så mye å spille for her da? Joda. Vi tror Man.City er klare for å forsøke å reparere 1–3-tapet fra Anfield i november. Det er rett og slett litt stolthet som skal repareres.

Nå har det vist seg i de senere år at City-forsvaret ofte har trøbbel med de kjappe Liverpool-overgangene. Vertene vil trolig nok en gang ha ballen mest. Men når Liverpool får til de offensive kombinasjonene så lever City gjerne farlig.

Merkelig nok har ikke Liverpool vunnet noen av sine fire siste bortekamper i alle sammenhenger. Målforskjell: 0–6. Men det er noe med at måten man avslutter en sesong på ofte setter standarden for den neste.

Vårt forslag er uavgjort til 3,65 i odds. Spillestopp er kl. 21.10 og TV2 Sport Premium sender kampen.

Publisert: 02.07.20 kl. 13:38

