BARE EN KAN SMILE: Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard fra kamp i oktober. Kun Solskjær har grunn til å smile etter helgens midtukerunde. Foto: GLYN KIRK / AFP

Drømmekveld for Solskjær i kampen om Champions League-plass

(West Ham-Chelsea 3–2, Everton - Leicester 2–1) Manchester United og Ole Gunnar Solskjær har nå kun to poeng opp til Champions League-plass.

For mindre enn 10 minutter siden

Det har de etter at Chelsea gikk på et overraskende tap borte mot West Ham onsdag kveld.

Det betyr at det kun er to og tre poeng opp til Chelsea og Leicester på henholdsvis fjerde- og tredjeplass for Manchester United etter denne midtukerunden.

Leicester, som ikke har vunnet etter at Premier League startet opp igjen etter coronapausen, tapte 2–1 borte mot Everton tidligere på kvelden.

Manchester United har derimot helt motsatt formkurve. Anført av en Bruno Fernandes i knallform har de røde tatt syv av ni mulige poeng de siste tre kampene, og leverte festfotball borte mot Brighton tirsdag.

På plassen bak Manchester United lurer Wolves, som kun har svakere målforskjell en Solskjærs lag.

PS: 5. plass i Premier League kan holde til plass i Champions League. Om Manchester Citys utestengelse opprettholdes. Anken skal avgjøres i juli.

MATCHVINNER: Andrej Jarmolenko feirer matchvinner-målet. Foto: MICHAEL REGAN / X01348

Omstridt annullering

Chelsea har vist god form de siste ukene, med seier over Manchester City sist.

West Ham er på sin side i en desperat poengjakt for å komme seg bort fra bunnstriden i Premier League.

Og manager David Moyes trodde neppe at laget hadde dagen da de først scoret etter 35 minutter og tok ledelsen da Tomas Soucek satte ballen i nettmaskene etter corner. Men da jubelen hadde lagt seg, ble det klart at målet måtte VAR-sjekkes. Og det viste seg at Michail Antonio ble straffet for å ha hatt overkroppen i offside da Soucek satte ballen inn.

– De kom frem til rett avgjørelse, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland som mente at det hele var en «bisarr situasjon».

VAR har i etterkant vært ute og redegjort for beslutningen.

Snudde kampen

Og enda verre ble det da Diop felte Christian Pulisic bare minutter senere og dommeren pekte på straffemerket. Willian satte ballen sikkert i mål.

Men dette var corner-kvelden for West Ham som på nytt fikk corner rett før pause etter at Rüdiger helt unødvendig surret ballen utover sidelinjen til corner.

Og Rüdiger fikk betale for surret. For på corneren Soucek knuste Cesar Azpilicueta i luften og selv om han var avventende i feiringen de første sekundene etter scoring, var det ikke tvil. West Ham hadde utlignet rett før pause.

Etter hvilen sjokkerte West Ham igjen. Antonio fikk stå helt alene inne i feltet, og banket inn den viktige 2–1-scoringen for vertene på London Stadium.

Men ledelsen greide de ikke å holde, Willian sørget for 2–2 med en frisparkscoring fra distanse.

Men rett før slutt var slusene fullstendig åpne i Chelsea-forsvaret. Andrej Jarmolenko fikk en banehalvdel å leke seg på, og plasserte ballen kontant bak Kepa i Chelsea-buret.

- Moyes trengte virkelig dette. Det er den beste måten å vinne fotballkamper, å ligge under og komme tilbake, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Seieren betyr at West Ham nå ha tre poengs luke ned til nedrykksplass. For Joshua King i Bournemouth og Ørjan Nyland i Aston Villa ser det tungt ut. Begge lagene ligger på nedrykk med 27 poeng, ett bak Watford på trygg plass. King spilte hele kampen da Bournemouth tapte hele 4–1 hjemme mot Newcastle onsdag.

Publisert: 01.07.20 kl. 23:08

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 31 28 2 1 70 – 21 49 86 2 Manchester City 31 20 3 8 77 – 33 44 63 3 Leicester City 32 16 7 9 60 – 31 29 55 4 Chelsea 32 16 6 10 57 – 44 13 54 5 Manchester United 32 14 10 8 51 – 31 20 52 VIS MER Champions League

