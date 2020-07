Mjøndalen-frustrasjon etter tap: Beskylder Vålerenga for skuespill og drøying

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Vålerenga 0–1) Selv med ti mann i nesten en time klarte Vålerenga å ro i land seieren borte mot Mjøndalen. Vegard Hansen følte seg snytt for tre scoringer, og mente at hovedstadsklubben var i overkant kyniske i jakten på tre poeng.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi møtte et lag som kun var opptatt av å drøye tiden, og dommeren lot det skje. Om vi var nær keeperen eller ikke, så blåste han uansett, sier Mjøndalen-treneren oppgitt etter kampen.

Det skjedde flere kontroversielle situasjoner på Consto Arena. Dommer Marius Hansen Grøtta annullerte tre scoringer i Mjøndalen, første gangen etter at Fredrik Brustad hadde stanget ballen i mål i duell med Herolind Shala.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg synes dommeren fratar meg mitt første mål i Eliteserien, så jeg er forbanna. Han legger seg ned som en flue. Jeg er så vidt bort i ham. Det er fotball, det er kontakt, man må forvente at man er borti hverandre, sier Mjøndalen-spiss Fredrik Brustad.

– Det virket som dere mente at Vålerenga-spillerne gjorde det ganske ofte?

– Ja, de falt, skrek og ropte ved den minste kontakt. Det gikk igjen gjennom hele kampen.

– Fagermo ønsket det her

To timer etter kampslutt hadde frustrasjonen heller ikke lagt seg hos Vegard Hansen, som skriver på Twitter at om «tre feil annullerte mål, ekstrem drøying av tid og diverse skuespill».

– De kan ikke la kamper bli som i dag. Det er ingen som blir skadet. Alle kommer seg opp igjen. Det er nesten patetisk, sa Hansen til VG i pressesonen etter kampen.

– Du synes de går lett i bakken?

– Jeg har aldri sett et norsk lag være så flinke til å drøye tid og være så utspekulerte og kyniske. Der var Fagermo veldig sterk som fikk med gutta sine på det her. De tok drøying til et nytt nivå, og det fikk de tre poeng på, sier Vegard Hansen, som tror Vålerenga-spillerne fikk beskjede om «å drøye tid og ligge nede»

Her blir keeperen utvist:

Dag Eilev Fagermo innrømmer at de var nødt til å bruke tid på dødballer og faste situasjoner.

– Vi er nødt til å bruke tid når vi er ti mann, for å få hvilt litt. Alle lag gjør jo det når man er en mann mindre, sier Fagermo.

– Når man er en mann mindre og sliter i perioder på bortebane, så må man være smart. Det er greit å ha noen triks i ermet, sier Vålerenga-kaptein Tollås Nation, som mener at de fleste avgjørelsene var korrekte.

les også Keeper Klaesson utvist – så begynte kontroversene i Mjøndalen-tap

Herolind Shala, som var venstreback for anledningen, syntes frisparket han fikk i situasjonen med Brustad var korrekt.

– Det var en dytt der. Så jeg synes det er greit frispark.

– Kunne du stått på beina der?

– Jeg følte det var frispark, så det var greit det. Dommeren var bra i dag.

Det var ikke Sondre Solholm Johansen enig i:

Slår tilbake

Herolind Shala synes ikke stempelet fra Mjøndalen-leiren er fortjent.

– Kynisk og kynisk. Du kan jo se på Mjøndalen. De lå jo lavt hele tiden og ventet på kontringer til vi fikk ti mann, så kynisk vil jeg ikke si, men vi måtte ofre noe for å få tre poeng. Det klarte vi, så det er jeg veldig fornøyd med, sier han etter at Fredrik Oldrup Jensens scoring ble avgjørende.

Dommer Marius Hansen Grøtta ville ikke si noe mer til VG enn det han uttalte til Eurosport. Der vurderte han samtlige annulleringer som korrekte.

– Min vurdering er at så ser jeg en arm fra Brustad i ryggen på Shala som gjør at han detter ned. Da dømmer jeg frispark, sa han om den første annulleringen.

Fagermo var mest opptatt av kortene de pådro seg selv:

Publisert: 12.07.20 kl. 23:28

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 7 7 0 0 30 – 7 23 21 2 Molde 7 6 1 0 19 – 7 12 19 3 Brann 7 4 1 2 12 – 11 1 13 4 Vålerenga 7 3 3 1 10 – 10 0 12 5 Rosenborg 7 3 2 2 11 – 6 5 11 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser