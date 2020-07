ROSES: Martin Ellingsen trives best på midtbanen, men har stått frem i sin nye rolle lenger bak på banen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Hylles for hvordan han løser sin nye rolle: – Fantastisk

MOLDE (VG) Vikar-midtstopper Martin Ellingsen (25) hylles av Erling Moe. Elverum-gutten har blitt et nytt og uventet våpen for Molde fotballklubb.

Molde har Eliteseriens bredeste stall, men har opplevd et mannefall på midtstopperplass. Midtbanespillere har de nok av, og Martin Ellingsen ble flyttet ned for å fylle tomrommet ved siden av Martin Bjørnbak.

– Den utfordringen har han løst til en 10-er, skryter trener Erling Moe.

Mot Mjøndalen spilte Ellingsen midtstopper for tredje kamp på rad, til tross for at han bare har én kamp i samme posisjon for Kongsvinger fra tidligere.

– Jeg føler jeg har tatt den fort. Det er fotball det òg – å spille bak der. Du har mye bedre tid med ballen, og har alt spillet foran deg. På mange måter er det jo litt lettere enn å spille på midtbanen, men samtidig må du tenke på en annen måte. Du kan ikke gjøre feil, for da har du ingen bak deg utenom keeperen. Jeg synes det er moro, forteller han.

Roses

Ellingsen blitt et nytt våpen for Molde fra midtstopperplass, hvor han gir laget en ny dimensjon i oppbygningen av spillet. Men hvorfor akkurat han – av alle Moldes midtbanespillere – ble valgt til å spille midtstopper, er han usikker på.

– Kanskje jeg er en litt bedre hodespiller, litt sterkere og bedre i duellene, foreslår Ellingsen.

Erling Moe gir svaret, men starter med å gi litt mer skryt:

– Fantastisk. Jeg skulle nesten ikke trodd at han hadde gjort annet enn å spille midtstopper, sier treneren og fortsetter:

– Han er flink til å lese spillet, han er bra i lufta, og veldig bra offensivt med ball.

Vil tilbake på midten

Ellingsen antar at han mister plassen så snart Stian Rode Gregersen og Fredrik Sjølstad er tilbake fra skade. I tillegg ble Sinyan Sheriff hentet inn på tampen av overgangsvinduet. Mot Mjøndalen fikk han sine første minutter for klubben.

– Jeg ser på meg selv som midtbanespiller, men hvis Erling trenger å bruke meg der, så spiller jeg der, sier Ellingsen.

Moe ser også på ham først og fremst som midtbanespiller, men er glad Ellingsen har hjulpet klubben til å komme helskinnet gjennom de siste serierundene.

– Vi har hatt utfordringer i den periode. Vi har klart å kjøre inn en firer – to nye backer og en ny stopper – og det er jeg veldig godt fornøyd med at vi har klart det og samtidig vunnet fotballkamper. Det gir en trygghet at de som kommer inn, får vist at de er gode nok, sier han.

På høyrebacken har Marcus Holmgren Pedersen (20) fylt inn for langtidsskadede Kristoffer Haraldseid, mens på motsatt side har John Kitolano (20) erstattet Kristoffer Haugen.

Publisert: 09.07.20 kl. 09:37

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 6 6 0 0 24 – 6 18 18 2 Molde 6 5 1 0 16 – 7 9 16 3 Kristiansund 6 2 4 0 15 – 9 6 10 4 Brann 6 3 1 2 9 – 10 -1 10 5 Strømsgodset 6 2 3 1 9 – 9 0 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

