GLIMT-STJERNER: Jens Petter Hauge, Ulrik Saltnes, Philip Zinckernagel og Kasper Junker. Foto: NTB Scanpix

Mini om Glimt-kvartettens ekstreme tall: – Hele Norge blir glad

Mini Jakobsen (54) var en del av Rosenborgs 1997-lag som herjet og satte målrekord i Eliteserien. Nå ser han sine egne bysbarn rasere rekorden.

Nå nettopp

Årets Bodø/Glimt-modell er i hvert fall godt i gang med å slå Nils Arne Eggens 1997-årgang når det gjelder scoringshyppighet.

I 1997 «peaket» Rosenborg med 87 mål på 26 kamper, et snitt på 3,3 mål per kamp. Ingen har levert bedre siden omleggingen av seriesystemet i 1961-62.

Bodø/Glimt snitter så langt på 4,3 mål i år.

– Først blir man bare glad. Jeg har jo bakgrunn fra Bodø, men jeg registrerer også at hele Norge blir glad. Det er ingen som bærer nag til Glimt. Folk er bare glade for fotballen de spiller og måten de fremstår utenfor banen. Forbilledlig, beskriver Jahn Ivar Jakobsen.

BODØ-GUTT: Jahn Ivar Jakobsen, kjent som «Mini», sammen med Davy Wathne, på jobb for TV 2 i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk

De fleste kjenner ham som «Mini». Den gamle landslagsspilleren slet ut en drøss barne- og fotballsko i Bodø, før han flyttet til Trondheim som 22-åring for å bli Rosenborg-spiller.

Nå ser han kvartetten Philip Zinckernagel, Kasper Junker, Jens Petter Hauge og Ulrik Saltnes levere målpoeng i en fart som overgår alle i nyere tid.

På bare syv kamper har de fire scoret 22 mål, og sammen har de svimlende 40 målpoeng (mål + målgivende):

Philip Zinckernagel

6 mål, 8 målgivende.

42,4 min per målpoeng.

Kasper Junker

8 mål, 3 målgivende.

47,5 min per målpoeng.

Philip Zinckernagel (i midten) jubler for scoring sammen med Patrick Berg, Kasper Junker (t.v), Jens Petter Hauge (nr. 11) og Ulrik Saltnes (t.h.) Foto: Mats Torbergsen

Jens Petter Hauge

4 mål, 4 målgivende.

75,8 min per målpoeng.

Ulrik Saltnes

4 mål, 3 målgivende.

90 min per målpoeng.

HAR BLOMSTRET: Jens Petter Hauge utfordrer Aalesunds Shaquill Sno. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Det går med andre ord under én fotballomgang mellom hver gang danske Philip Zinckernagel scorer eller serverer.

Mini synes det fortjener et lite forskningsprosjekt med følgende utgangspunkt: Hvordan får Bodø/Glimt det til?

– Det er interessant. Hva er det som skjer? Løpskraft og høy gjenvinning, ja, men hvordan får de det til? Hva er det vi ser? En skikkelig analyse her hadde vært interessant. Er det noen bevegelser? Noe med oppspillene? Hvorfor får de det så sykt til og scorer 4,3 mål i snitt? Er de så jævlig gode, liksom? spør Mini, som flyttet til Bodø som 2-åring.

I 1997 utgaven av Rosenborg, som Mini var en del av, endte Sigurd Rushfeldt som toppscorer med 25 mål. Harald Martin Brattbakk leverte 23 nettkjenninger og Mini ble tredje best med tolv. RBK-trioen sto for 60 av 87 Rosenborg-mål.

Stabæk-kvartetten Daniel Nannskog (16 mål/9 målgivende), Johan Andersson (12/2), Veigar Páll Gunnarsson (10/13) og Alanzinho (9/7) sto for 78 målpoeng i mesteråret 2008.

Molde-kvartetten Leke James (17/2), Ohi Omoijuanfo (15/5), Magnus Wolff Eikrem (11/8) og Eirik Hestad (4/10) bidro med 72 målpoeng i fjorårets gullår.

Som VG har skrevet må man tilbake til Fredrikstad i 1956/57 for å finne et lag som har scoret mer etter syv runder. FFK hadde 33 mål, noe Skeid også klarte i 1952/53.

– Glimt er i ferd med å skrive historie. Klubben er ti poeng foran Rosenborg, påpeker den gamle NRK-kommentatoren Arne Scheie.

– Man må, som VG har skrevet, tilbake til Fredrikstad- og Skeid-lag på 50-tallet for å finne lignende. Rosenborg i 2003 var også fantastisk gode, men de scoret ikke like mye. Det som imponerer meg er at selv om alle vet hvordan Glimt spiller, er det ingen som klarer å komme med mottrekkene, sier Scheie.

Åge Hareides RBK maktet «kun» 2,6 mål i snitt i 2003.

– Glimt ble nummer to i fjor, men har likevel på en eller annen merkelig måte gått under radaren, mener Scheie.

Mini «innrømmer»at han tippet gamleklubben på femte plass.

– De var gode i fjor, men begynte å miste det på slutten. Jeg tenkte at «dette varer ikke evig, det blir for tynt». Men selv om Glimt har mistet to-tre klassespillere, så har de bare fylt på med nye spillere som blir minst like gode, sier han.

Ett eksempel på det er Jens Petter Hauge, som i fjor ble byttet inn hele 21 ganger.

– Potensialet var der, men han fikk nesten ikke spille på grunn av Amor Layouni. Nettopp det har ødelagt mange spillere. Jeg har sett det i Rosenborg. Da RBK fikk frem Jonas Svensson, Fredrik Midtjsø, Ole Selnæs og Markus Henriksen, så var det fordi Rosenborg plutselig ikke hadde penger og måtte satse på ungdommen. Når man får penger igjen, henter man middelmådige spillere fra utlandet, mener Mini.

