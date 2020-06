BLE BORTE: Dag-Eilev Fagermo stilte ikke opp i pressesonen etter en frustrerende kveld på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Fagermo stakk rett hjem etter ydmykelsen: – Hardt for ham

SKIEN (VG) (Odd – Vålerenga 4–1) Dag-Eilev Fagermo (53) droppet å stille opp i pressesonen etter marerittkvelden mot gamleklubben.

Vålerenga-treneren stilte til intervju med rettighetshaver Eurosport like etter kampslutt, men de øvrige mediene på Skagerak Arena fikk ingen uttalelser fra Fagermo, som vanligvis alltid pleier å stille til intervjuer.

VG, TV 2, NTB, NRK og Dagsavisen var blant riksmediene som var til stede i Skien, der Vålerenga tapte sin første kamp for sesongen.

– Han stiller vanligvis opp. Jeg vet ikke om han glemte det eller hva det var for noe. Det var ikke noe dramatisk i garderoben i hvert fall, sier Vålerengas keepertrener Gjermund Østby til VG utenfor spillerbussen.

Der var ikke Fagermo, som var Odd-trener i 13 år før overgangen til Vålerenga i vinter.

– Han reiste i bil. Han bor her, så han ligger over helt til i morgen, så kommer han inn til Oslo, sier Østby, som beskriver stemningen i VIF-garderoben slik:

– Fagermo sa det han skulle si i garderoben med fokus på at denne må vi glemme så fort som mulig, og tenke neste kamp. Det var ikke noe sinne eller sånne ting.

Da VG prøvde å ringe Fagermo onsdag kveld, hadde treneren slått av telefonen.

I intervju med Eurosport sa Fagermo at han mener Vålerenga ble seende ut som «et lag som ikke er noe lag» etter å ha sluppet inn 2–1-målet mot Odd. Det endte til slutt med 4–1-tap etter tre scoringer av Torgeir Børven og flere keepertabber av Kristoffer Klaesson, som sa at det bare var å «legge seg flat».

Børven var ikke imponert da han fikk vite at gamlesjefen droppet å stille opp i pressesonen.

– Han stilte ikke på fotballfesten da medaljen glapp heller, så det er vel som forventet, sier Eliteseriens toppscorer.

– Synes du det er svakt av ham?

– Ja, jeg synes det, sier Børven, som synes det smakte ekstra godt å sette tre mål mot Fagermo:

– Det er litt digg, det er det.

– Vi var forberedt på det at det kom til å bli skriking på det meste som skjer der ute. Ja, skrike Vålerenga opp i høyt press hele veien og alt det der. Vi kjenner til det, så det er ikke vits å fokusere så mye på det, sier Børven om Fagermos oppførsel på Skagerak Arena, der Odd-fansen til tider sang at han skulle «sette seg ned».

Einar Håndlykken dro frem et gammelt Fagermo-sitat for å oppsummere 4–1-triumfen over sin gamle kollega:

– Var det ikke «utvikling mot kapital», da?

– Det er klart det er hardt for ham å tape her på den måten. Vi får akseptere at han stikker av, sier Håndlykken til VG om Fagermos forsvinningsnummer.

Odd-trener Jan Frode Nornes tok seg derimot lang tid til å snakke om hans første seier som hovedtrener i Eliteserien.

– I dag var vi konkurrenter. Vi er kompiser, så jeg unner han alt godt samtidig, selvfølgelig, unntatt når han spiller mot Odd, sier Nornes om Fagermo.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 2 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 3 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 4 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 5 Stabæk 3 1 2 0 4 – 2 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

