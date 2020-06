Analyse: Horneland er på vei til å miste seg selv

Å lede spillere og et lag som skal vinne seriegull, og har forventninger om det, handler om forvaltning av talent og organisering. RBK-trener Eirik Horneland har over lang tid vist at han sliter med å mestre begge elementene, skriver VGs fotballekspert Haakon Lunov.

Haakon Lunov

Oppdatert nå nettopp

Han er selv enig i at han får skremmende lite ut av spillerstallen og at laget viser null fremgang fra 2019.

Klubben har ikke levert siden Kåre Ingebrigtsen gikk ut av dørene.

