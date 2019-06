TOPPSCORER: Alex Morgan (foran) har god los på gullstøvelen etter å ha banket inn hele fem mål mot Thailand. Foto: Robert Cianflone / Getty Images Europe

USA knuste Thailand – tidenes største VM-seier

(USA - Thailand 13–0) Amerikanerne var tidlig på rekordjakt og ga seg ikke før det stod 13–0 på resultattavla. Ingen lag har vunnet med større margin i fotball-VM noensinne.

Det var Alex Morgan som startet målfesten etter 12 minutter. Stjernespissen ble også dagens store kvinne med hele fem mål.

De øvrige målene ble scoret av Rose Lavelle (2), Lindsay Horan, Samantha Mewis (2), Megan Rapinoe, Mallory Pugh og Carli Lloyd.

Den tidligere VM-rekorden var Tysklands 11–0-seier over Argentina i Shanghai i 2007.

På herresiden har ingen lag vunnet med mer enn ni måls margin (Ungarn - Sør-Korea 9–0 i 1954, Jugoslavia - Zaire 9–0 i 1974 og Ungarn - El Salvador 10–1 i 1982).

Kampen var USA sin første i dette mesterskapet. I den andre kampen i gruppen vant Sverige 2–0 over Chile etter to sene scoringer av Kosovare Asllani og Madelen Janogy.

Onsdag skal for øvrig Norge ut i storoppgjør mot vertsnasjonen Frankrike. Mens Norge vant komfortabelt 3–0 over Nigeria i første kamp, vant de franske kvinnene 4–0 over tabelljumbo Sør-Korea.

Kampstart er klokken 21.00, og kampen kan du følge i vårt livestudio.

Saken oppdateres.

Publisert: 11.06.19 kl. 22:55