DETTE ER VONDT: Smerter har gjort at Mohamed Elyounoussi har fikset på fotballskoene før landskampdobbelen mot Romania og Færøyene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nok en skade plager Elyounoussi – måtte til undersøkelse

Skader har ført til en trøblete førstesesong i Southampton for Lars Lagerbäck-favoritten Mohamed Elyounoussi (24). På landslagssamlingen trener han i smerter.

Onsdag tok landslagets legeteam og kantspilleren grep ved å få MR-sjekket «kulen» han har på høyrefoten, som stammer fra et kraftig spark for en måneds tid siden i klubblaget.

Fredagens Romania-kamp er ikke i fare for Moi, som selv peker på foten og viser frem «utveksten» som gjør det vondt å ha på fotballsko. Hans viktigste arbeidsverktøy har fått en justering.

– Fotballsko er litt vanskelig å ha på seg. Har lagd hull i fotballskoene, og det har hjulpet litt. Det har gått okay på trening, men jeg har trent med smerter, avslører Moi overfor VG.

Det er ikke tilfeldig at han møter i «slippers» under landslagets intervjutreff på spillerhotellet på Storo i Oslo før hjemmekampen mot Romania. Det er langt mer behagelig. Men MR-bildene ga oppløftende svar:

– Ingen fare. Kampklar, fastslår landslagets fysioterapeut Thomas Ødegaard overfor VG onsdag kveld.

– Det blir nok smertestillende og å bite tennene sammen. Hatt vondt på trening, men håper det skal gå fint, sier Elyounoussi selv.

Han avslutter sesongen akkurat slik han startet den; med skade. Han trøblet også da han kom til Southamptons sesongoppkjøring og fryktet faktisk at den medisinske testen kunne velte rekordovergangen fra Basel på 190 millioner kroner.

Akkurat dét viste seg uproblematisk, han fikk Premier League-debuten i første serierunde, men en kjenning i låret gjorde at Sarpsborg-produktet aldri fikk noen god start under daværende manager Mark Hughes.

Og da Ralph Hasenhüttl overtok i desember, fikk Elyounoussi en strekkskade – på den østerrikske sjefens første trening.

Spiller mer likt som Basel

I september ble han dessuten grisetaklet av en lagkamerat på trening, som også satte ham utenfor noen matcher. Han har nesten aldri tidligere i karrieren vært særlig skadeutsatt, men innrømmer samtidig at han ikke har levert som ønsket de gangene han har fått sjansen av Hasenhüttl.

Det til tross for tankegodset i østerrikerens «Hasenball» ligger mye nærmere det Elyounoussi opplevde under suksessen i Basel enn hva som var tilfellet under Premier League-veteranen Mark Hughes (ledet seks klubber i ligaen).

24-åringens eneste plan for sommeren er å trene godt og ikke minst skadeforebyggende i ferien som venter etter landskampene. Han har fått et eget program av klubbens fysiske trener for å unngå en lignende sesongstart.

Deretter handler det bare om å kjempe til seg tillit fra Hasenhüttl.

– Jeg har ikke noe ønske om å flytte på meg, egentlig. Det blir viktig å komme tilbake i form, vise seg frem, gi jernet. Motivasjonen min nå er bare å peise på. Alle starter på scratch, så tar vi det derfra, sier Mohamed Elyounoussi, som skrev femårskontrakt med sørkystklubben i fjor sommer.

Publisert: 06.06.19 kl. 18:01