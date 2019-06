STÅR SAMMEN: Trener Martin Sjögren (t.v.) og de norske landslagskvinnene samlet seg til en liten felles seanse før treningen i dag. Foto: Jostein Magnussen

Landslaget oppgitt over ny runde med Hegerberg-spørsmål

REIMS (VG) De norske landslagskvinnene ble aldri orientert om Martin Ødegaards kritikk av Ada Hegerberg.

Oppdatert nå nettopp







Etter en trening bak lukkede dører på treningsfeltet her i Reims var landslagsspillerne oppgitt over at de to dager før VM-premieren mot Nigeria måtte svare på spørsmål om Ada Hegerberg.

– Jeg har ikke tenkt til å kommentere på en sak som er to år gammel. Vi er ferdig med det. Hva mediene velger å bruke tid på, får stå for deres regning. Vi skulle ønske at dere hadde hatt like stort fokus på VM og at vi skal spille, og ikke alt annet som skjer rundt og som ikke har noe med oss å gjøre, sier Caroline Graham Hansen og målbærer det de fleste landslagsspillerne synes.

Landslagssjef Martin Sjögren bekrefter overfor VG at de ikke ble gjort kjent med Ødegaards kraftige skyts mot Hegerberg.

– Burde dere blitt varslet på forhånd?

– Vi er nær en VM-premiere og da må vi fokusere på det som gjelder i forberedelsene. Det er god stemning og vi «bakker» hverandre, så får vi forholde oss til det som skjer.

les også Ødegaard ba om Lagerbäck-råd før Hegerberg-kritikk

– Når Ødegaard får beskjed av NFF at han kan legge ut sine kommentarer så skjønner vel forbundet at det kommer til å bli overskrifter av det, at dere må stå her og svare på spørsmålene igjen?

– Det spørsmålet får du stille til NFF.

– Du ville vel helst vært denne saken foruten?

– Det er jo så, men samtidig er vi vant til at det vil dukke opp ting før og under et mesterskap.

– Men noen få dager før VM-starten så er det vel dårlig timing?

– Jeg må bare gjenta at vi er blitt «forbasket» bra til å håndtere slike ting. Det er fordi vi har en sterk gruppe som står bunnsolid på sine verdier. Alle vet hvordan vi skal håndtere det og vi støtter hverandre om vi merker noen «glider» litt. Denne situasjonen har vi jo holdt på med en lang stund.

– Det blir vel ikke enklere for Ada Hegerberg å komme tilbake på landslaget etter dette?

– Det får vi se på. Akkurat nå er det et hypotetisk spørsmål. Det er ikke noe vi fokuserer på, sier Sjögren til VG.

les også Ada Hegerbergs mor til VG: – Har ikke noe med timing for publisering å gjøre

– Det er ikke ideelt, sier Isabell Herlovsen om utspillet til tidligere rekkekamerat Hegerberg.

– Vi skulle jo ønske at pressen hadde hatt fokus på noe annet enn Hegerberg-saken. Vi får bare takle det.

– Vi prøver å forholde oss profesjonelt til dette. Dette er ikke noe som har pågått de siste dagene, vi har fått spørsmål om dette i to år nå, sier Elise Thorsnes da Hegerberg nok en gang ble tema.

Utspillet til Martin Ødegaard mot Hegerberg kommenterer hun slik:

– Vi ble ikke informert på forhånd. Dette er noe Martin ene og alene har stått for. Vi har ikke noe med det og det får vi bare takle.

Kjenner seg ikke igjen

I intervjuet med Josimar sier Hegerberg at hun fikk en psykisk knekk da hun dro fra landslagssamlinger.

– Det er noe jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg kan ikke snakke på vegne av henne, jeg kan snakke på vegne av meg selv og jeg føler det ikke på samme måten som henne, sier Guro Reiten.

– Det har blitt sagt tidligere at Ada er velkommen tilbake på landslaget, men etter den type uttalelser nå – er det egentlig mulig?

– Nei, altså. Ada tok dette valget for lenge siden og det har vi forholdt oss til. Så blir dette her veldig hypotetisk «hva om hun en dag ...». Hvis det skjer, så får vi ta det da. Vi bruker ikke så mye energi på akkurat henne nå.

Kaptein Maren Mjelde trekker bare oppgitt på skuldrene når spørsmålene om Hegerberg-intervjuet og Ødegaards utspill kommer.

– Det der er en sak som jeg ikke ønsker å gå inn på Jeg skal spille VM-kamp om to dager, noe jeg har gledet meg til i snart et år. Det har vært vårt fokus hele veien.

PS! Ada Hegerberg har ikke besvart VGs henvendelser etter at intervjuet med Josimar ble kjent, men har tidligere uttrykket dette i forbindelse med tidligere saker via sin manager Halvor Marstrander: – Ada har ikke noen kommentar til dette. Og hvis hun ønsker å svare på det, har hun sine sosiale flater å gjøre det på.

Publisert: 06.06.19 kl. 16:04 Oppdatert: 06.06.19 kl. 16:41