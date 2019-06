TOPP-MØTE: Kristoffer Ajer og mental trener Louise Rodgers Holte under intervjuet med VG på Storo i Oslo. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Slik trener Ajer hodet: - Har fått nytt perspektiv på alt

STORO (VG) Landslagets Kristoffer Ajer (21) har fått flere aha-opplevelser etter at han begynte med mental trening i fjor høst.

VG får være med når han møter sin gode hode-hjelper: Mentaltrener Louise Rodgers Holte. De to har samarbeidet siden september i fjor. Dagen før kamp snakker de alltid om hva som venter, hva som kan skje og hvilke mål han skal ha.

– Det er helt fantastisk. Jeg har fått et annet perspektiv på alt jeg foretar meg, sier Celtic-stopperen, som avsluttet sesongen i Skottland som fersk liga- og cupmester.

Fredag kveld skal Ajer rydde opp mot Romania på Ullevaal. Kampstart er først 20.45, og det betyr at mange timer må fylles på en eller annen måte. Ajer tar det med ro, hører på rolig musikk og sover store deler av dagen.

Ikke «mental hjelp»

Så tett opp mot kampen som mulig svitsjer han modus: 21-åringen re-fokuserer og tenker på det han har vært gjennom i den mentale praten: Målsetninger, fokus, arbeidsoppgaver. Han er klar for kamp.

– Jeg trenger ikke lang tid på å gire meg opp. Det handler om å bruke minst mulig energi før kampen, beskriver han.

FOTBALLØKT: Kristoffer Ajer på landslagstrening på Ullevaal denne uken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Rælingen-gutten vil ikke ha på seg at han trenger «mental hjelp». Det handler kun om å bli best mulig. Allerede som 11-åring tok Ajer et uvanlig grep og begynte med systematisk stryketrening for å bygge opp en sped kropp.

Mental trening handler om å bli bevisst på egne ferdigheter, slik at man får ut det man er god for, forklarer Holte. Mye handler også om kunne legge fotballtankene helt bort. Slappe av. Få seg nok søvn.

Det man «lærer» kan hentes frem når man trenger det.

– Hvis du ikke har tenkt gjennom oppgaver og konkrete mål, vil det kun være «en ny kamp» som kommer. Tenker du «jeg vil være en viktig bidragsyter i denne kampen», går du inn med fullt fokus, er mer fokusert gjennom matchen og har større sjanse for å lykkes i avgjørende situasjoner, beskriver Ajer, som ble solgt fra Start til Celtic sommeren 2016.

Nylig ble han stemt frem på årets lag av sine spillerkollegaer i Skottland.

MENTAL TRENER: Louise Rodgers Holte driver et coachingfirma, samt jobber for Notodde FK i 1. divisjon og Telemark Toppidrett Gymnas. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Louise Rodgers Holte mener den største forandringen med Ajer – siden hun ble kjent med ham i september – er at han balanserer bedre mellom privatpersonen og fotballspiller-delen.

Hun ser en sulten elev, som krever mye og får henne til å henvise til faglitteraturen som trengs.

– Jeg klarer å nyte hvert øyeblikk med fotballen og jeg klarer å leve i nuet og se at det jeg opplever nå er fantastisk. Det er et veldig jag etter å utvikle seg, og det skal jeg fortsette med, men det er også viktig å se at det man opplever her og nå er stort, forklarer Ajer, som også poengterer viktigheten av å komme seg videre etter en skuffelse eller opptur.

– Du spiller 65 kamper i året, og hvis du klarer å legge kampen bak deg allerede samme kveld, så vil du trene bedre neste dag, mener 21-åringen, som føler mentaltreningen har vært til stor hjelp også i skadeperioder.

I motgang kreves gjerne en litt annen tilnærming.

– Utøvere som hele tiden blir evaluert og målt, setter gjerne selvfølelsen opp mot resultatene – og da er det lett å bli sårbar. Da er det vanskelig å nullstille og re-fokusere. Hvis man klarer å skille mellom hvem man er og hvilke resultater man oppnår, så er det lettere å stå i motgangene, mener Holte.

