Messis tatoveringer under oppvarming til treningskampen mot Nicaragua forrige uke. Foto: AGUSTIN MARCARIAN / REUTERS

Presset er på disse beina

Lionel Messi (31) har håvet inn titler med Barcelona. Med Argentina har det slett ikke gått så bra. Nå er presset på den lille trollmannen i Copa América.

Nå nettopp







Argentina har ikke vunnet Copa América siden 1993, og mens han har vunnet Champions League fire ganger og La Liga ti ganger med Barcelona, er det ikke blitt samme suksess med Argentina. Hverken i Copa América 2016 eller VM 2018 levde Messi opp til forventningene.

Og ved St. Hans-tider fyller han 32 år.

Copa América-mestere 2000-tallet: 2001: Colombia. 2004: Brasil. 2007: Brasil. 2011: Uruguay. 2015: Chile. 2016: Chile. Vis mer vg-expand-down

– Dette er nok ikke den aller siste muligheten, i og med at det er et nytt Copa América-mesterskap allerede neste år. Jeg tror også at Messi er sugen på å få med seg VM i 2022, og en alder på 35 år virker ikke avskrekkende på Messi, mener Petter Veland, kjent Viasport-kommentator og ekspert.

– Presset nå er uansett veldig, veldig stort, og det bare øker for hvert mesterskap Argentina ikke lykkes i å vinne. En hel fotballnasjon er sultefôret på et trofé de ikke har tatt siden 1993, og et par av de foregående finaletapene har vært brutale rent følelsesmessig. Det er nok også årsaken til at Messi har tatt noen lengre pauser fra landslaget, sier Veland.

Det var lenge usikkert om Lionel Messi skulle spille Copa América 2019. Nå stiller han, og neste år går mesterskapet i Argentina og Colombia.

Lørdag kan du vinne 14 mill. i Lotto - lever inn din kupong her!

STILLER: Det var lenge usikkert om Lionel Messi ville spille Copa América for Argentina. Nå er han klar. Bildet er fra en treningskamp mot Nicaragua forrige uke. Foto: Nicolas Aguilera / TT NYHETSBYRNN

Messi har riktignok gull i U20-VM 2005 og OL 2008 for Argentina, men ingen av disse teller helt for dem som skiller mellom «titler» og titler.

Gruppeinndeling 2019: A: Brasil, Bolivia, Venezuela, Peru. B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar. C: Uruguay, Ecuador, Japan, Chile. Vis mer vg-expand-down

Det er Lionel Scaloni - kanskje best kjent som back i West Ham - som er landslagssjef for Argentina nå - med kontrakt ut dette mesterskapet. Assistent er Pablo Aimar, som var - og er - Messis idol.

Det er bare ni mann igjen fra troppen til Russland-VM i fjor og bare fem igjen fra Copa América 2015.

Argentinske fotballeksperter mener det er åpenbart at Messi har brukt sin makt og krevd at Sergio Agüero er tatt inn - som Scaloni visstnok opprinnelig ikke hadde tenkt å bruke. Det betyr at vi trolig kan glede oss over trioen Messi-Agüero-Di Maria igjen.

Argentina har vunnet Copa América 14 ganger - én seier mindre enn Uruguay. Blant annet tok de tre på rad i årene 1945–46–47, men den siste tittelen kom altså for 26 år siden, i 1993.

De tapte tre finaler på rad - VM i 2014 og Copa América både i 2015 og 2016.

VGs tips: Argentina-seier

Argentina jakter sitt første trofé på 26 år, men har ikke fått en enkel motstander i åpningskampen. Colombia er en outsider til å vinne hele mesterskapet, og de to lagene er egentlig ganske like. Begge har store stjerner først og fremst fremover, uten at det nødvendigvis har resultert i mange mål i kampene dem imellom.

Fire av de siste fem kampene har gitt totalt ett mål etter 90 minutter. Når det blir mål, er det som regel Argentina som vinner. De siste 12 oppgjørene har endt med åtte argentinske seirer, tre uavgjort og bare én Colombia-seier.

Vi har troen på Messi & Co. til 2,15 i odds. Husk å levere spillet før 23.55, og ønsker du å se kampen, er Viasat din venn.

Publisert: 15.06.19 kl. 13:16

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.