TOMMELEN OPP: Guro Reiten scoret ett og hadde en målgivende i VM-åpningen mot Nigeria. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Forlangte mer av Reiten - nå er sjefen superfornøyd

REIMS (VG) Før VM var beskjeden fra landslagstrener Martin Sjögren (42) at han forventet og forlangte mer av Guro Reiten (24). Nå har han fått svar.

Mot Nigeria beviste 24-åringen at det er ikke bare hjemme i Toppserien at hun kan herje og dominere.

– Det var moro å se Guro mot Nigeria. Vi har bevisst utfordret Guro samtidig som vi har støttet og «pushet» henne for å ta det siste steget. Mot Nigeria slapp hun seg løs og tok en større rolle. Det er det vi har snakket om, at hun måtte ta større ansvar i vårt angrepsspill. Det bevisste hun. Nå har hun vist på et høyt internasjonalt nivå at hun kan spille sin type fotball ikke bare i Toppserien, sier Martin Sjögren til VG.

Svensken nøyde seg med å se de første 45 minuttene mot Nigeria på nytt igjen etter at spillerne kom tilbake til hotellet da lørdag var blitt søndag. Etter fem timers søvn møtte Sjögren pressen søndag, før spillerne skulle ta en formiddagsøkt og deretter busse til Paris før flyturen videre til Nice.

Guro Reiten nøyde seg med en enkel økt på et treningsstudio. 24-åringen er lettet over VM-starten og «svaret» på kravet fra landslagsledelsen.

– Det er jo sånn jeg ønsker å fremstå, sier Reiten om 90 minutter mot Nigeria - en kamp VGs VM-kommentator Trond Johannessen mener kanskje er hennes beste på landslaget.

– Jeg var mye involvert, får til mye offensivt og scorer mål. Jeg har ikke lyktes like godt på landslaget som hjemme i Toppserien. Det blir et steg opp, samtidig har jeg bare fortsatt å jobbe med de samme tingene og håpet at det skulle løsne. Det var digg å kunne vise det i én kamp, samtidig var det bare én av mange kamper i dette mesterskapet, sier Reiten til VG.

Hun kan nok ikke ta seg like store friheter offensivt mot Frankrike på onsdag.

– Det var en avveining, en kalkulert risiko. Posisjoneringen når Guro er mer sentral passer henne best, og det lyktes vi bra med. Reiten endte opp litt langt unna Kristine Minde, som møtte en spiss med ekstrem høy fart. Vi hadde stor tro på at Mindre skulle klare én-mot-én-situasjonene, og jeg synes hun klarte seg godt selv om de kom seg forbi ved et par anledninger.

– Dere må kanskje gjøre en annen vurdering når motstanderen heter Frankrike?

– Ja. Det blir en helt annen type kamp. Mot Nigeria skulle vi ha ballen mest og kontrollere kampen i perioder med vårt angrepsspill. Frankrike kommer til å ha ballen mer enn oss. Det er bare å akseptere, sånn er det. Da blir det vi som må kontre på dem samtidig som vi fortsatt må ha troen på at vi skal kunne angripe selv når vi møter motstand som er veldig sterk. Det vi gjør når vi har ballen blir viktig. Da må vi ta de rette beslutningene, sier Martin Sjögren.

Publisert: 10.06.19 kl. 11:17