Kings brutale oppgjør: Vil at spillerne skal trosse Lagerbäck

ULLEVAAL (VG) (Norge-Romania 2-0) Joshua King (27) tar et saftig oppgjør med eget lag etter kollapsen mot Romania. Han mener spillerne må tørre å gå imot instruksene fra sjefen.

Bournemouth-spissen sto i pressesonen på Ullevaal og gjentok, gang på gang på gang, at landslagsgutta mangler kynisme. I over syv minutter jamret han seg over altfor snille norske gutter, omkranset av skrivende presse.

Da hadde han først vært gjennom en rekke TV-intervjuer om samme tema.

– Vi er altfor snille. Jeg mener det må endres. Jeg har spilt i Premier League i fire år nå, og hver eneste kamp er et helvete hvis du ligger under. Det er ikke «kjære mor». Folk er kyniske, sier King – og kommer med en trepunktsliste på hva som er feil:

1. Norge må bruke mye lengre tid på å feire egne scoringer.

– Det er ikke lett å score i fotball. Nyt følelsen! Vi bruker kanskje halvannet minutt på å feire. Bruk tre minutter! Hva skal dommeren gjøre? Gi gult kort til elleve mann? Det går ikke.

2. Norge slutter å spille eget spill.

– Vi har en del mulige kontringer, men spiller helt tilbake til Sten (Grytebust). Han kliner ballen langt og vi taper den.

3. Norge må få flere gule kort for å stykke opp spillet.

– Jeg vet at Lars har sagt at vi ikke skal dra på oss unødvendige gule kort, men hvis tre mann får gult kort for å drøye tid, og vi får tre poeng, så er alle happy, mener 27-åringen.

Norge ledet 2–0 over Romania etter scoringer av Tarik Elyounoussi og Martin Ødegaard, men Claudiu Keseru ødela den norske festen med to sene mål.

– Vi er som roboter, som hører på alt og er redde for å trosse Lars, tillegger han.

– Hvor lett er det å bli mer kynisk?

– Jeg vet ikke hvordan vi skal lære det, innrømmer han.

Landslagssjef Lars Lagerbäck gir kritikk både til spillerne og seg selv etter nedturen.

– Vi spilte feil de siste 15–20 minuttene. De spiller dessverre helt uten hode. Slik kan man ikke spille siste kvarteret. Spillerne og vi ledere må se oss i speilet. Vi fikk åpenbart ikke ut budskapet vårt, sier svensken.

– Lars og Perry ga oss absolutt de riktige instruksene. Vi leder 2–0 til det 75. minutt. Jeg mener at vi skuffet Lars og Perry, sier King.

Håvard Nordtveit snakker også om manglende kynisme fra 2–0 til 2-2, Lagerbäcks tredje kamp på rad uten seier. Det har bare skjedd én gang tidligere som norsk sjef, og det var svenskens tre aller første matcher (Nord-Irland, Tsjekkia og Sverige).

– De så nok det var muligheter. De visste at vi hadde ledelsen mot Sverige og at de kom tilbake, og da kjørte de på. Men vi skal safe denne inn og være enda mer kyniske, sier Nordtveit til VG.

Flere av de norske spillerne var klare på at de hadde skuffet både Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen.

– Vi har hatt utallige mange timer med teori. Det gjenstår å gjøre det i praksis. Vi holdt kanskje ti minutter lengre enn vi gjorde mot Sverige. Så rakner vi, da, sukker Nordtveit.

Publisert: 08.06.19 kl. 04:03