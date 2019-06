VIDEO KILLED THE REFEREE STAR? Spanske Mateu Lahoz foretar en såkalt «on field review» av en situasjon under La Liga-kampen mellom Sevilla og Getafe. Foto: Chema Moya / EFE

NFF utsetter VAR-planer: – Det er for tidlig

NFF-toppene Nils Fisketjønn og Terje Hauge hadde håpet å teste videoassistert dømming i NM allerede denne sesongen, men erkjenner nå at det blir for prematurt.

– Nei, det kommer ikke til å komme VAR i Eliteserien fra 2020, det er for tidlig. Danskene har kommet hakket lenger enn oss, de har kostnadsberegnet og bereder et prøveprosjekt fra sommeren 2020. Vi følger med på det som skjer der, og skal i et møte med representanter fra andre mindre ligaer i starten av juli, sier direktør for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn.

Dermed heller han kaldt vann i blodet på dem som hadde håpet å få videodømming i Eliteserien allerede fra kommende sesong, slik dommersjef Terje Hauge hadde et håp om forrige høst. Så sent som i april uttalte Hauge til Aftenposten at de håpet å teste videodømming i NM-semifinalene i inneværende sesong, men nå sier han at heller ikke det kommer til å skje.

Spillerne ønsker VAR

Også flertallet av Eliteserie-spillere ønsker VAR i den norske toppdivisjonen fra 2020. Det kommer frem i den årlige undersøkelsen VG har gjort i samarbeid med spillerorganisasjon NISO. I undersøkelsen sVARer hele 66,7 prosent av de 93 respondentene at de ønsker VAR-systemet i Eliteserien fra kommende sesong.

Nøkkeltall fra undersøkelsen Er innføring av VAR (Video Assistant Referee) bra for fotballen? Ja: 73,1 %

Nei: 10,8 %

Vet ikke: 16,1 % Enkelte ligaer/turneringer har innført VAR. I hvor stor grad synes du at VAR-systemet bidrar til at riktige beslutninger blir tatt? I veldig stor grad: 32,3 %

I stor grad: 53,7 %

Middels grad: 14 %

I liten grad: 1,1 %

I svært liten grad: 0 % Synes du at VAR-systemet bør innføres i Eliteserien fra 2020? Ja: 66,7 %

Nei: 10,8 %

Jeg er usikker: 22,6 % Hva synes du om dommerne i Eliteserien? Svært god: 0 %

God: 21,5 %

Middels: 52,7 %

Svak: 20,4 %

Veldig svak: 5,4 % Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Eliteserien ved bruk av programmet Questback. 256 spillere har mottatt undersøkelsen, og totalt 93 har svart, noe som gir en svarprosent på 36. Antallet svar varierer noe fra spørsmål til spørsmål. Undersøkelsen ble utført i perioden 9. mai til 28. mai. Vis mer vg-expand-down

Kun 10,8 prosent svarer at de ikke ønsker VAR fra neste vår, mens de resterende 22,6 prosent svarer at de er usikre. Usikker er ikke dommersjef i NFF, Terje Hauge.

– Alle er positive, og ser at dette er fremtiden. Dommerne er klare, og vi hadde vært i gang om vi hadde fått en bestilling fra Norsk Toppfotball (NTF) og NFF. I tillegg blir utdannelsen av dommere hemmet av manglende ressurser og kapasitet, svarer Hauge på spørsmål om hvorfor de ikke er i gang.

For det er økonomien som så langt har gjort at VAR ikke brukes i Eliteserien. NFF har selv kostnadsberegnet innføringen av systemet til rundt 20 millioner kroner, basert på kostnadene i Tyskland og Polen. Men danskene har beregnet at det vil koste mellom syv og ti millioner å innføre systemet, og NFF-toppene mener at dansk fotball trolig er det beste sammenligningsgrunnlaget for norsk del.

Det er ikke avgjort hvem som skal ta regningen for videogildet, men Fisketjønn ser for seg et spleiselag mellom forbundet og de ulike klubbene, litt som i dag: Klubbene betaler dommerhonorar til de ulike kampene, mens forbundet betaler lønn og opplæring.

Slik fungerer VAR Det er to forskjellige tekniske løsninger på VAR-systemet. FIFAs anbefaling er et senter med flere dommere, som har kontroll på opp mot seks kamper samtidig. UEFA-varianten er en velutstyrt van, som transporteres rundt de forskjellige kamparenaene. Ettersom Norge både har lange distanser og gode kommunikasjonsmuligheter, er det trolig førstnevnte variant som blir valgt. Hoveddommer vil så ha en mulighet til å kommunisere med dette senteret, hvor flere opplærte dommere vil studere TV-bildene av en gitt situasjon. Deres konklusjon videreformidles til hoveddommer, med mindre de ber han om selv å studere TV-bildene på en skjerm utenfor banen (såkalt On-Field Review). VG har møtt VAR-sjef David Elleray, som forklarer i detalj hvordan systemet brukes i denne artikkelen. Vis mer vg-expand-down

– Det er et tidsspørsmål før VAR kommer også til Norge, for det er kommet for å bli internasjonalt. Men det er en streng protokoll fra FIFA som må oppfylles før vi kan ta det i bruk i konkurransesituasjon, både når det gjelder bruk av teknisk utstyr, antall kameraer og opplæring for dommerne som skal bruke det, forklarer han.

Bommet før

Hauge legger til at Norges FIFA-dommere har startet opplæring ettersom systemet brukes internasjonalt. For dommersjef Hauges vedkommende, legger han vekt på hvor viktig det er for den norske dommerstanden å få VAR i hjemlig serie. Hvis ikke, risikerer de norske toppdommerne å havne i bakleksa internasjonalt.

Så langt er det kun Svein Oddvar Moen som har lisens til å bruke VAR i konkurransesituasjon, og Hauge anslår at det tar rundt et år med teori og praksis for å bli kompetent i VAR-dømming.

Men når tror dommersjefen at vi får se videodømming på norske fotballarenaer?

– Jeg skal ikke si noe årstall. Jeg har forsøkt på det, og bommet, sier Hauge, og endrer sin prognose til tidligst 2021.

Publisert: 14.06.19 kl. 09:29