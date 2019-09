Castro-dobbel da Aalesund vant igjen

(Aalesund - Notodden 3–1) Niklas Castro scoret to mål da Aalesund vant over Notodden i OBOS-ligaen. Start tapte for første gang siden juni.

Nå nettopp







Bare noen minutter ut i første omgang tok AaFK ledelsen ved Torbjørn Agdestein. Målet gjør at 28-åringen har sju fulltreffere denne sesongen. Marco Tagbajumi utlignet for Notodden allerede etter seks minutter og lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Aalesund tok ledelsen på nytt da Castro scoret åtte minutter etter pause, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 70 minutters spill.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Tangotrøyene har vunnet elleve av sine tolv siste kamper.

Etter søndagens kamper ligger Aalesund fortsatt på førsteplass med 13 poeng ned til Sandefjord som er nummer to. Det gjenstår seks serierunder, altså er det 18 poeng igjen å spille om.

Første Start-tap siden juni

Verre gikk det for Start som falt ned på tredjeplass etter 0-4-tap mot HamKam søndag. Sandefjord tok over 2.-plassen med uavgjort mot KFUM.

Emil Sildnes, Jo Nymo Matland og Ruben Alegre scoret målene for HamKam. I tillegg gjorde Kasper Skaanes selvmål for Start. Dermed gikk Kristiansand-laget på sitt første nederlag siden 0-3-smellen hjemme mot Notodden 22. juni:

Larsen ble matchvinner for Jerv

Simon Larsen sto for den avgjørende scoringen da Jerv slo Tromsdalen 1-0. TUIL har tapt fire strake kamper. Etter søndagens kamp ligger Jerv på tiendeplass, mens Tromsdalen er på sisteplass.

Nest-Sotra slo Skeid 2–1, mens Strømmen imponerte da de slo Sogndal 2–0.

Sandnes Ulf tok sin tredje strake seier da de slo Raufoss 3–1:

Publisert: 22.09.19 kl. 22:34







Mer om