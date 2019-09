Molde skapte «gull-luke» etter grisevær-kamp: - Helt parodisk

(Molde-Tromsø 3–0) Først fikk griseværet i Molde Eurosport-ekspert Bengt Eriksen til å kalle kampen parodisk. Deretter kjørte Molde over Tromsø og skapte luke på toppen av tabellen.

– Det er helt parodisk. De får ikke med seg ballen. Jeg tror det blir en pause, om ikke annet, sier Bengt Eriksen i Eurosports studio underveis i første omgangen.

Det var imidlertid før Leke James ga Molde ledelsen mot slutten av førsteomgangen, før Mathis Bolly doblet ledelsen etter 68 minutters spill og før Etzaz Hussain fastsatte sluttresultatet til 3–0.

Da var det også klart at Molde nå leder Eliteserien med tre poeng ned til Bodø/Glimt.

Men de målene kom etter et helt forferdelig grisevær på Vestlandet. Et fåtall publikum trosset værforholdene, der sterk vind og sprutregn ga grusomme forhold for fotball i Molde.

– Det er tøffe forhold Og det er nesten ikke mulig å spille i 1. omgang. I 2. omgang tørker det litt opp. Og da går an å spille mer. Vi står opp, vi tar krigen og holder tett bak og scorer tre. Vi må si oss fornøyd, sier Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter kampslutt.

På spørsmål om hva han tenkte om at rivalen måtte avgi poeng på hjemmebane mot Stabæk, svarer Moe:

– Så lenge vi vinner så er jeg fornøyd så får de andre sitte for seg selv. Men man skal ikke være dum. Vi er glad når andre avgir poeng.

GRISEVÆR: Slik så det ut i 1. omgang mellom Molde og Tromsø Foto: Tore Meek

Men Moldes gode spill kom først i gang da det tørket opp i 2. omgang. Til tider var det så ille i starten av kampen at ballen stoppet etter noen få meter og flere episoder ble direkte komiske.

- Det sitter langt inne å stoppe en kamp, men om det blir farlige forhold så må den stoppes, sa kommentator på Eurosport Asbjørn Myhre, mens vannet sprutet på banen.

Det var bedre forhold da Martin Ødegaard toppet en sterk norsk dag i internasjonal fotball lørdag:

Herolind Shala, Vålerenga-spiller, var klar på at kampen burde blitt stoppet da det virkelig bøttet ned og vannet sprutet rundt spillerne, som helt klart hadde store problemer med forholdene.

– Jeg ville stoppet kampen. Vi hadde et tilfelle en gang i 2013 da vi spilte mot Sandnes Ulf borte, da var det kanskje verre. Det er ikke noe bra å spille fotball, man får i hvert fall ikke vist noe kvalitet, sier Vålerenga-spiller Herolind Shala i studioet.

Deretter så det ut som Tromsø behersket forholdene best, men det var før Molde slo tilbake helt mot slutten av omgangen og deretter tok over kampen. Til tross for flere farlige Tromsø-sjanser kontrollerte Molde kampen mer og mer mot slutten av kampen.

