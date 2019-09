MÅL-SNIK: Glimts Amor Layouni setter inn 3–1 mot Strømsgodset på Marienlyst stadion i august. Foto: Fredrik Hagen

Ny stjerne solgt – Glimt håver inn totalt 40 mill.

Bodø/Glimts svensk-tunisiske kantspiller Amour Layouni (26) går til egyptiske FC Pyramids for rundt 15 millioner kroner, ifølge Eurosport.

Sportslig leder Aasmund Bjørkan bekrefter overgangen overfor VG tirsdag morgen. Like før midnatt signerte 26-åringen en treårskontrakt, og han har dermed spilt sin siste kamp for Glimt.

– Først og fremst har Amours reise i Bodø/Glimt vært et eventyr. Dette er en spiller som aldri tidligere hadde vært høyere enn på nivå to og tre i Norge og Sverige, og som vi hentet fra Elverum i 2017. De stegene Amour har tatt på to år, som en voksen spiller, er helt fantastisk, sier Bjørkan til VG.

Eurosport melder overgangssummen ligger på rundt 15 millioner kroner.

– Vi skulle gjerne sett at han ble med oss inn i siste del av sesongen. Sånn sett er det litt blandet følelser. Men når sjansen kom, og alle var fornøyde, så er vi glade, legger Bjørkan til.

Dermed har nordlendingene gjennomført to store spillersalg denne uken:

Stortalentet Håkon Evjen blir AZ Alkmaar-spiller fra januar. VG har tidligere meldt at den overgangen sikrer Glimt 25 millioner kroner. Dermed håver Bodø/Glimt inn rundt 40 millioner kroner på de to spillerne.

