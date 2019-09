TILBAKE I LSK: Ifeanyi Mathew avbildet på tirsdagens trening. Foto: Joachim Baardsen/VG

LSK-profil bekrefter RBK-tilbud: – Det var nære

LILLESTRØM (VG) Lørdag spiller Ifeanyi Mathew (22) på Lerkendal. Det skjer kort tid etter at LSK ønsket å selge nigerianeren til Rosenborg.

– Vi ble ikke enige om betingelsene med Rosenborg. Så det løste seg ikke, sier Mathew til VG.

Vi sitter i en trapp på Åråsen. Bare noen meter unna dunker musikken ut fra inngangen til LSK-garderoben. 22-åringen returnerte i sommer til klubben etter å ha vært en halv sesong på utlån hos tyrkiske Osmanlispor. Mathew forteller om transfervinduets siste dager. Da var han nær en overgang til RBK, noe Romerikes Blad og Adressa har omtalt tidligere. Nå bekrefter Mathew situasjonen overfor VG.

– Ja, det var nære. Tilbudet kom inn den siste, eller nest siste, dagen. Men alt løste seg ikke som vi ønsket, så vi måtte si nei til tilbudet.

LSK-trener Jörgen Lennartsson forteller her at det var uventet for ham at Mathew ikke ble solgt:

les også Kippe grisetaklet lagkamerat: – Kjente det knakk

Takket nei

LSK og RBK skal ha vært enige om en overgangssum. Det skal dermed ha vært opp til Mathew om han ønsket å gå. Den økonomiske totalpakken Rosenborg presenterte skal imidlertid ikke ha vært nok for nigerianeren.

– Da sa jeg: «OK, tilbudet var ikke godt nok. Da fortsetter vi bare.», forteller Mathew.

– Hva tenker du om fremtiden din nå?

– Jeg fortsetter bare å jobbe hardt. Jeg vil forsøke å spille gode kamper, og så se hva som skjer i vinter.

VG har vært i kontakt med Mathews agent, Atta Aneke. Han ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke sportslig leder i RBK, Stig-Inge Bjørnebye.

På tirsdagens LSK-trening smalt det for øvrig flere ganger:

LSK håpet på salg

Simon Mesfin er sportssjef i Lillestrøm. Han opplyser at klubben håpet å selge Mathew i sommer. I stedet for å innkassere et millionbeløp i overgangssum, har romerikingene fått en ny mann tilbake på lønningslisten.

– At spilleren har takket nei til de tilbudene LSK tidligere har akseptert, er noe klubben dessverre ikke får styrt. Spilleren må også ville gjennomføre en overgang. Vi må uansett jobbe videre med å se på mulighetene for å få solgt spilleren i neste vindu, sier Mesfin til VG.

Årsberetningen for 2018 viste at LSK gikk drøyt 5,2 millioner kroner i minus. Romerikes Blad har skrevet at gultrøyene går mot røde regnskapstall også i 2019.

På spørsmål om et salg av Mathew ville vært forskjellen på et underskudd og et overskudd for det inneværende året, svarer Mesfin slik:

– Salg av spillere i millionklassen vil som regel alltid være gunstig, isolert sett opp mot klubbens økonomi. Også i dette tilfelle. Hva det vil si for overskudd/underskudd i forbindelse med klubbens regnskap, må nok klubbens ledelse komme tilbake til når regnskapet er klart, forteller sportssjefen til VG.

Mathew har bare ett år igjen av kontrakten med Lillestrøm.

Liker LSK

Selv om midtbanespilleren også selv trodde inntil nylig at det ville bli et klubbskifte, ser han frem til en høst med lagkompiser, trenere og det øvrige støtteapparatet i Lillestrøm.

– Det er fantastisk. Selv om det ikke skjedde noe i sommervinduet, føles det godt å være tilbake med familien.

– Så du ser på LSK som en familie?

– Ja, det føles som en familie. Det er de samme spillerne og det samme støtteapparatet. Alle liker meg her og alle er glade for å se meg tilbake. Nå konsentrerer jeg meg om Lillestrøm. Jeg vil jobbe hardt her. Så får vi se hva som skjer i vinter.

Dette tenker LSK-trener Lennartsson om RBK-kampen:

Krogstad om konkurransen

Med Mathew tilbake på laget har trener Lennartsson nærmest fått et sportslig luksusproblem på midtbanen.

Fredrik Krogstad har kanskje vært lagets beste spiller denne sesongen, men nå kan 24-åringen ende opp med å bli skjøvet ut til en kantposisjon selv om han definitivt liker seg best sentralt.

– Det øker selvfølgelig konkurransen, men vi får se hvordan det blir utover. Jeg skal i alle fall gjøre alt jeg kan for å fortsette å spille i den sentrale midtbanerollen. Det er godt å ha Mathew tilbake. Han er en god spiller – men han skal i alle fall ikke ta plassen min, sier Krogstad i dette intervjuet:

Publisert: 11.09.19 kl. 18:06







